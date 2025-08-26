Slovenke najprej nujno potrebujejo tri točke, nato pa še ameriško pomoč

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo ob 11. uri začela tretjo tekmo svojega debitantskega svetovnega prvenstva. Da ne bi bila njena zadnja, morajo Slovenke premagati Argentino s 3:0 ali 3:1 v nizih, ob tem pa upati na popoldansko zmago ZDA nad Češko. Američanke so si napredovanje v osmino finala že zagotovile, drugo mesto v skupini pa je še odprto.

Žana Ivana Halužan Sagadin (video: Odbojkarska zveza Slovenije):

Slovenske odbojkarice na Tajskem nastopajo na svojem prvem svetovnem prvenstvu. Na uvodni tekmi so z 1:3 izgubile proti favoritinjam skupine Američankam, na drugi pa proti Čehinjam vodile z 2:0, a nato tekmicam dopustile preobrat in izgubile z 2:3.

Kljub dvema porazoma pa varovanke Italijana Alessandra Oreficeja še niso izgubile možnosti za drugo mesto, ki kot zadnje iz skupine vodi v osmino finala. A za to bodo morale danes vknjižiti vse tri točke, kar pomeni, da lahko proti Argentini izgubijo zgolj en niz.

Tri slovenske točke pa ne bi bile dovolj za napredovanje, saj morajo nato na popoldanski tekmi Američanke, ki so si že zagotovile izločilne boje, premagati Čehinje.

Saša Planinšec pred torkovo tekmo z Argentino (video: Odbojkarska zveza Slovenije):

"Komaj čakamo, da stopimo na igrišče, saj si resnično želimo še v nadaljevanju prvenstva prikazovati svojo odbojko. Na tekmo se pripravljamo že nekaj dni, saj ima Argentina kakovostne posameznice. Gre za ekipo, ki igra z resnično dobrim ekipnim duhom, skupaj so že mnogo let, njihova igra pa sloni na odlični korektorici Bianci Cugno, ki jo moramo poskusiti zaustaviti. Na splošno se bolj osredotočamo na svojo stran mreže in mislim, da če bomo dobro delali, bomo z agresivnostjo na servisih in napadih lahko nadzorovali tekmo in se na koncu veselili zmage," je pred tekmo z Argentino v izjavi za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejal Orefice.

Slovenke in Argentinke se bodo pomerile ob 11. uri, dvoboj Američank in Čehinj bo ob 14.30.

V primeru napredovanja selitev v Bangkok

Če bi se Slovenkam uspelo prebiti v osmino finala, bi se preselile v Bangkok. Slovenska skupina se bo v osmini finala srečala s skupino E, iz katere so napredovale Kanadčanke in Turkinje.

Svetovno prvenstvo, 5. dan:

Torek, 26. avgust:

Lestvice:

