Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Torek,
26. 8. 2025,
6.12

Osveženo pred

1 ura, 5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Alessandro Orefice SP v odbojki 2025 odbojka slovenska ženska odbojkarska reprezentanca

Torek, 26. 8. 2025, 6.12

1 ura, 5 minut

Svetovno prvenstvo, 5. dan

Slovenke najprej nujno potrebujejo tri točke, nato pa še ameriško pomoč

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
slovenska ženska odbojkarska reprezentanca : ZDA | Slovenke se bodo ob 11. uri pomerile z Argentinkami. Da bi še lahko upale na napredovanje, morajo zmagati s 3:0 ali 3:1, Američanke pa morajo premagati Čehinje. | Foto Volleyball World

Slovenke se bodo ob 11. uri pomerile z Argentinkami. Da bi še lahko upale na napredovanje, morajo zmagati s 3:0 ali 3:1, Američanke pa morajo premagati Čehinje.

Foto: Volleyball World

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo ob 11. uri začela tretjo tekmo svojega debitantskega svetovnega prvenstva. Da ne bi bila njena zadnja, morajo Slovenke premagati Argentino s 3:0 ali 3:1 v nizih, ob tem pa upati na popoldansko zmago ZDA nad Češko. Američanke so si napredovanje v osmino finala že zagotovile, drugo mesto v skupini pa je še odprto.

slovenska ženska odbojkarska reprezentanca, svetovno prvenstvo
Sportal Slovenke pred dnevom D odločno: Ne bomo zapravile še ene priložnosti #video
kanadska odbojkarska reprezentanca
Sportal Kanadčanke po hudem boju do druge zmage, branilke naslova suverene

Žana Ivana Halužan Sagadin (video: Odbojkarska zveza Slovenije):

Slovenske odbojkarice na Tajskem nastopajo na svojem prvem svetovnem prvenstvu. Na uvodni tekmi so z 1:3 izgubile proti favoritinjam skupine Američankam, na drugi pa proti Čehinjam vodile z 2:0, a nato tekmicam dopustile preobrat in izgubile z 2:3.

Kljub dvema porazoma pa varovanke Italijana Alessandra Oreficeja še niso izgubile možnosti za drugo mesto, ki kot zadnje iz skupine vodi v osmino finala. A za to bodo morale danes vknjižiti vse tri točke, kar pomeni, da lahko proti Argentini izgubijo zgolj en niz.

Tri slovenske točke pa ne bi bile dovolj za napredovanje, saj morajo nato na popoldanski tekmi Američanke, ki so si že zagotovile izločilne boje, premagati Čehinje. 

Saša Planinšec pred torkovo tekmo z Argentino (video: Odbojkarska zveza Slovenije):

"Komaj čakamo, da stopimo na igrišče, saj si resnično želimo še v nadaljevanju prvenstva prikazovati svojo odbojko. Na tekmo se pripravljamo že nekaj dni, saj ima Argentina kakovostne posameznice. Gre za ekipo, ki igra z resnično dobrim ekipnim duhom, skupaj so že mnogo let, njihova igra pa sloni na odlični korektorici Bianci Cugno, ki jo moramo poskusiti zaustaviti. Na splošno se bolj osredotočamo na svojo stran mreže in mislim, da če bomo dobro delali, bomo z agresivnostjo na servisih in napadih lahko nadzorovali tekmo in se na koncu veselili zmage," je pred tekmo z Argentino v izjavi za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejal Orefice.

Slovenke in Argentinke se bodo pomerile ob 11. uri, dvoboj Američank in Čehinj bo ob 14.30.

V primeru napredovanja selitev v Bangkok

Če bi se Slovenkam uspelo prebiti v osmino finala, bi se preselile v Bangkok. Slovenska skupina se bo v osmini finala srečala s skupino E, iz katere so napredovale Kanadčanke in Turkinje.

Svetovno prvenstvo, 5. dan:

Torek, 26. avgust:

Lestvice:

Preberite še:

Preberite še:

SP slovenska ženska odbojkarska reprezentanca
Sportal Slovenke blizu, a daleč: Ne preostane nam drugo, kot da se poberemo #video
Rok Možič
Sportal Rok Možič si takšnega urnika ni predstavljal
Alessandro Orefice SP v odbojki 2025 odbojka slovenska ženska odbojkarska reprezentanca
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.