Slovenski reprezentant ostaja pri ACH Volleyju

Prekmurec, ki se trenutno mudi na reprezentančnih pripravah v Kranjski Gori, je k oranžnim zmajem prišel iz avstrijske Posojilnice, po dveh uspešnih sezonah pa ostaja zvest ACH Volleyju.

''Še preden sem prišel v Ljubljano, sem si želel enkrat zaigrati za ACH Volley in po dveh letih sem se odločil, da bi še naprej rad branil barve slovenskih prvakov. Cilji so ponovno visoko zastavljeni, super je, da ostaja trener Pleško, ker vidim to kot priložnost za lep ekipni napredek in da se v prihajajoči sezoni še bolj izkažemo in nadgradimo naše rezultate. Res je, da se bo ekipa nekoliko spremenila, toda prepričan sem, da bo ta znova dobro sestavljena in da bo poleg domačih tekmovanj konkurenčna tudi v Evropi, kar je eden izmed razlogov, zakaj ostajam,'' je svojo odločitev pojasnil 27-letni Pavlović.

