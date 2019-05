ACH okrepila ameriški reprezentant in slovenski up

Dagostino, ki je v soboto dopolnil 24 let, prihaja iz Floride, v zadnjih letih pa je branil barve priznane ameriške univerze Stanford. Za prihod v Ljubljano ga je prepričala možnost igranja v elitni Ligi prvakov, prav tako pa ga je navdušila uspešna zgodovina kluba.

''Ekipa več kot očitno ve, kako zmagovati in kaj je potrebno za uspeh. Začutil sem, da bi lahko bil ACH Volley odličen začetek moje profesionalne poti. Upam, da bom lahko moštvu pomagal ponovno osvojiti vse, kar jim je uspelo v tej sezoni, torej zmagati v pokalu, MEVZI in državnem prvenstvu, prav tako pa bi si želel uspeha v Ligi prvakov,'' je dejal libero, ki se je dokazal v ameriški univerzitetni ligi in je član ameriške reprezentance.

Na najvišjo raven

Oranžni dres bo v prihodnji sezoni nosil nekdanji mladinski reprezentant Žiga Kumer. Ambiciozni Ljubljančan, ki je klubske izkušnje nabiral pri ACH-jevem podmladku v Črnučah, spremlja slovenske prvake že od malih nog.

Žiga Kumer Foto: ACH Volley

''Zelo sem vesel, da se bom letos pridružil oranžnim zmajem, saj je to najboljši klub v Sloveniji. Uspehe tega kluba spremljam že dolgo, zato si že od nekdaj želim zaigrati za njih. Zavedam se, da sedaj prihajam na najvišji nivo igranja odbojke, vendar pa kljub svojim letom verjamem, da sem v Črnučah pridobil veliko znanja, ki ga bom v tem okolju s svojo voljo in motivacijo še nadgradil na pričakovano raven. Moje ambicije v odbojki so visoke in veselim se že prvih treningov ter tekem,'' je povedal mladi odbojkar, ki je avgusta na Kongresnem trgu skupaj z Rokom Možičem uspešno zaigral tudi na turnirju svetovne serije v odbojki na mivki.

Preberite še: