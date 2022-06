Slovenci proti finalnim krvnikom zadnjega EP: Vsaj malo zaceliti rano

Slovenska zasedba je po polovici "predtekmovanja" v Ligi narodov 50-odstotna, pri treh zmagah in treh porazih. Tako uvodni turnir v Braziliji kot drugi na Filipinih je začela s skromnejšo predstavo od pričakovanj, nadaljevala pa bolje.

Potem ko je v Aziji najprej z 0:3 izgubila z Nizozemci, je na drugi tekmi proti Argentincem, prikazala drugačen obraz in zmagala s 3:1. Selektorju Marku Lebedewu, ki še vedno ni mogel računati na pozitivna Janija Kovačiča in Tončka Šterna - lahko bi se vrnila že v soboto -, se je nova postavitev obrestovala, prav tako se je pokazalo, kako pomembno vlogo vodje ima na igrišču Tine Urnaut, ki se vrača po poškodbi stopala in je tokrat začel v prvi postavi.

Ponovitev finala zadnjega EP

Lebedewo zasedbo v soboto ob 13. uri po srednjeevropskem času čaka tretji od štirih obračunov turnirja. Nasproti jim bo stala Italija, s katero so se zadnjič srečali v finalu lanskega evropskega prvenstva, v katerem so zahodni sosedje razžalostili Slovence.

Italijani so po šestih tekmah pri štirih zmagah in dveh porazih. Povsem na uvodu so izgubili z olimpijskimi prvaki Francozi, ki vodijo, danes pa so v derbiju na Filipinih, kjer so ekipo okrepili (Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, Simone Anzani in Fabio Balaso), izgubili s tretjimi Japonci (2:3).

"Italija že v tem trenutku igra na zelo visoki ravni" "Pri začetnem udarcu bomo morali biti na zelo visoki ravni, da jih oddaljimo od mreže, in iskati naše priložnosti z blokom in obrambo, kjer imamo še precej rezerv." Foto: Sportida

"Italija že v tem trenutku igra na zelo visoki ravni. Krasi jo izjemen ekipni duh. Je ekipa, ki igra po sistemu, v katerem se zelo dobo znajde. Sestavljena je iz nekaj izkušenih odbojkarjev in pa mladih igralcev, ki se vse bolj dokazujejo v klubih, kar se pozna na igri. Vidi se, da so kompaktna reprezentanca, da gojijo zelo hitro igro. Pri začetnem udarcu bomo morali biti na zelo visoki ravni, da jih oddaljimo od mreže, in iskati naše priložnosti z blokom in obrambo, kjer imamo še precej rezerv. To bo zelo pomembna stvar. Danes smo si ogledali kratek video, jutri imamo še dodatno analizo, potem gremo v boj z reprezentanco, s katero smo izgubili finale lanskega evropskega prvenstva. Dali bomo vse od sebe, da vsaj malo zacelimo to rano," je pred sobotnim obračunom v Quezon Cityju dejal izkušeni podajalec Dejan Vinčić, ki je podobno kot Urnaut prvi turnir v Braziliji izpustil.

Slovence po tekmi z Italijo, ki ima kot gostiteljica najboljše osmerice na zaključnem turnirju mesto tam že zagotovljeno, na Filipinih v nedeljo (9.00) čaka še tekma z Japonsko, ki ima po šestih tekmah pet zmag. "Italija že v tem trenutku igra na zelo visoki ravni. Krasi jo izjemen ekipni duh. Je ekipa, ki igra po sistemu, v katerem se zelo dobo znajde." Foto: Volleyballworld

Osmerica na zaključni turnir v Bologno

Po vrnitvi iz Azije bodo bodo varovanci Lebedewa tretji turnir odigrali med 5. in 10. julijem na Poljskem, kjer se bodo udarili z gostiteljico Srbijo, Bolgarijo in Iranom.

Osem reprezentanc se bo po treh turnirjih uvrstilo na zaključni turnir, ki ga bo med 20. in 24. julijem gostila Bologna.

Liga narodov reprezentancam služi predvsem kot priprava na svetovno prvenstvo, ki bo konec avgusta in v začetku septembra tudi v Sloveniji. Glavna gostiteljica za zaključnimi boji bo branilka naslova Poljska.