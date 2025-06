Obeta se spektakularen dvoboj

Ne teniškem OP Francije se začnejo dvoboji osmine finala in obetajo se zanimivi spopadi. Sploh, ko bosta loparje prekrižala Carlos Alcaraz in Ben Shelton.

Na OP Francije nas danes čaka prava poslastica. V osmini finala se bosta pomerila dva zanimiva in vrhunska igralca, Ben Shelton in Carlos Alcaraz. Od njiju lahko pričakujemo vrhunsko igro in spektakularne točke. Alcaraz, branilec naslova in drugi nosilec turnirja, velja za favorita, a Shelton opozarja, da vse bolje igra na pesku in je pripravljen na velik izziv. Igralca sta do zdaj igrala dva medsebojna dvoboja in obakrat je bil boljši Carlos Alcaraz.

"Igrati proti branilcu naslova v osmini finala na osrednjem igrišču je lepa priložnost in izkušnja, ki je veliko ljudi v življenju ne doživi. "Uživam in videl bom, kaj lahko naredim, ker počasi igram svoj najboljši tenis na tej podlagi in sem lahko nevaren," je pred dvobojem povedal Shelton.

OP Francije, ATP, osmina finala: Ben Shelton (ZDA/13) – Carlos Alcaraz (Špa/2)

Lorenzo Musetti (Ita/8) – Holger Rune (Dan/10)

Alexei Popyrin (Avs/25) – Tommy Paul (ZDA/12)

Frances Tiafoe (ZDA/15) – Daniel Altmaier (Nem)

