Slovenske odbojkarice proti Portugalski na vse ali nič

Slovenska ženska reprezentanca bo na evropskem prvenstvu danes odigrala že tretjo tekmo. Po porazih s Poljsko in Belgijo, ki sta v obračunih z našo izbrano vrsto veljali za favoritinji, se bodo naša dekleta zdaj pomerila s Portugalsko in lovila prvo zmago na evropskih prvenstvih. Tekma se bo začela ob 18. uri

Cilj slovenske reprezentance je uvrstitev v izločilne boje, slednjo pa prinaša najmanj četrto mesto v skupini B, v kateri igrajo Italija, Poljska, Belgija, Portugalska in Ukrajina. Medtem, ko sta bila poraza proti Poljski in Belgiji bolj kot ne pričakovana, pa morajo naša dekleta tokrat zmagati. Poraz bi namreč že pomenil, da se bodo Slovenke od evropskem prvenstva poslovile že po izločilnih bojih.

Po besedah srednje blokerke Saše Planinšec se v našem taboru tega dobro zavedajo. "Proti Portugalski gremo na vse ali nič, enostavno moramo zmagati in na to tekmo bo šla celotna ekipa na vso moč. To smo skušale storiti že na prvih dveh tekmah, a se nam predvsem proti Belgiji to ni obrestovalo. Danes bo treba dati naš maksimum," je povedala slovenska odbojkarica.

Seznam reprezentantk Slovenije (14): Podajalke: Eva Mori, Sara Najdič

Sprejemalke: Lana Ščuka, Ana Marija Vovk, Eva Zatković, Žana Zdovc Sporer, Monika Potokar;

Korektorki: Iza Mlakar, Darja Eržen;

Srednje blokerke: Saša Planinšec, Tina Grudina, Ela Pintar

Prosti igralki: Leja Janežič, Veronika Mikl Selektor: Alessandro Chiappini

