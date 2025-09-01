Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Slovenske odbojkarice ob 15.30 v osmini finala svetovnega prvenstva

Slovenke odločno nad Turkinje: Zagotovo bomo neugodne tekmice

slovenska ženska odbojkarska reprezentanca : Argentina, svetovno prvenstvo | Slovenke bodo ob 15.30 izzvale evropske prvakinje Turkinje v osmini finala svetovnega prvenstva. | Foto Volleyball World

Slovenke bodo ob 15.30 izzvale evropske prvakinje Turkinje v osmini finala svetovnega prvenstva.

Foto: Volleyball World

Pred slovensko žensko odbojkarsko reprezentanco je poseben dan, prvič bodo nastopile v osmini finala svetovnega prvenstva. Debitantke na mundialih bodo v Bangkoku ob 15.30 izzvale aktualne evropske prvakinje Turkinje. "Tekma s Turčijo je za nas zagotovo velika nagrada za trud celotnega poletja," pravi Eva Pavlović Mori, Nika Milošič pa dodaja: "Mislim, da se bodo tudi tokratne nasprotnice morale dobro pripraviti na nas, saj bomo zagotovo neugodne nasprotnice."

Eva Pavlović Mori pred tekmo s Turkinjami (video: Odbojkarska zveza Slovenije):

"Turkinje bodo zagotovo prihajale do točk, na nas pa je, da bomo dobro pripravljeni in jih poskusili čim bolj zaustaviti." | Foto: Volleyball World "Turkinje bodo zagotovo prihajale do točk, na nas pa je, da bomo dobro pripravljeni in jih poskusili čim bolj zaustaviti." Foto: Volleyball World Orefice: To bo zagotovo tekma, na kateri bomo morali tvegati, sploh s servisi

"Mislim, da je glede na videoanalizo jasno, da ima Turčija zelo visoko uspešnost v napadu, tako v igri za menjavo kot v odločilnih točkah. To bo zagotovo tekma, na kateri bomo morali tvegati, sploh s servisi, v napadu pa bomo morali biti zelo pogumni. Pokazali smo že, da smo sposobni obojega, Turkinje bodo zagotovo prihajale do točk, na nas pa je, da bomo dobro pripravljeni in jih poskusili čim bolj zaustaviti," je po zadnjem nedeljskem treningu v Bangkoku za Odbojkarska zvezo Slovenije dejal selektor izbrane vrste Alessandro Orefice.

Nika Milošič pred tekmo s Turkinjami (video: Odbojkarska zveza Slovenije):

Milošič: Boljše, kot so preostali pričakovali

Slovenke, ki letos debitirajo na svetovnih prvenstvih, so na Tajsko pripotovale kot 25. rangirana ekipa svetovne lestvice, kar je botrovalo temu, da jih je marsikdo podcenjeval, pravi srednja blokerka Nika Milošič.

"S svojimi predstavami smo se zagotovo prikazale za boljše, kot so vsi pričakovali. V zlati evropski ligi nismo pokazale, česa smo sposobne, tokratno priložnost pa smo zagotovo izkoristile. Tudi Turčija zdaj ve, da naše napredovanje v osmino finala ni zgolj slučaj, saj smo vse tri tekme v skupini odigrale zelo dobro. Mislim, da se bodo tudi tokratne nasprotnice morale dobro pripraviti na nas, saj bomo zagotovo neugodne nasprotnice."

"Tekma s Turčijo je za nas zagotovo velika nagrada za trud celotnega poletja." | Foto: Volleyball World "Tekma s Turčijo je za nas zagotovo velika nagrada za trud celotnega poletja." Foto: Volleyball World

"Gre za ekipo, ki cilja na medaljo, na nas pa je, da pokažemo to, kar znamo"

Slovenska zasedba je v skupinskem delu z 1:3 izgubila proti Američankam, nato je proti Čehinjam vodila z 2:0, a izgubila z 2:3, za konec skupinskega dela pa s 3:0 premagala Argentino, ob ameriški zmagi pa potrdila napredovanje v izločilne boje.

"Tekma s Turčijo je za nas zagotovo velika nagrada za trud celotnega poletja. Gre za ekipo, ki cilja na medaljo, na nas pa je, da pokažemo to, kar znamo. Če se nam bo to obrestovalo, bomo še videli. Glavno je, da uživamo na tekmi in bomo videli, kaj se bo zgodilo," pa je za OZS pred tekmo s Turkinjami, ki imajo v svoji vrsti zvezdnice Edo Erdem, Ebrar Karakurt, Zehro Güneş in Melisso Vargas, dejala izkušena podajalka Eva Pavlović Mori.

Turkinje na svetovni lestvici zasedajo šesto, Slovenke pa 20. mesto.

Pari četrtfinala

Nizozemska – Japonska
Italija – Poljska
Brazilija – Francija
Zmagovalka Slovenija/Turčija – zmagovalka Kanada/ZDA

