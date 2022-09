Slovenki do enega največjih uspehov slovenske odbojke na mivki

Slovenski odbojkarici na mivki Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin sta nastopili na turnirju svetovne serije v Parizu in se prebili v glavni del turnirja med najboljših 16 dvojic. V boju za najvišja mesta sta Slovenki v močni konkurenci osvojili 13. mesto, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije.

Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin sta s 13. mestom v konkurenci najboljših svetovnih dvojic dosegli enega največjih uspehov slovenske odbojke na mivki. Dekleti sta po dobrih nastopih na evropskem prvenstvu v Nemčiji in po bronasti kolajni v prestižni seriji Queen of the Court na Nizozemskem zelo dobro igrali še v najmočnejšem tekmovanju v svetovni seriji Beach World Tour, Elite 16. Končno 13. mesto je doslej najboljši dosežek Tjaše Kotnik in Tajde Lovšin.

Slovenki sta kvalifikacije v Parizu opravili z zmagama na nizozemsko in ukrajinsko dvojico, v glavnem delu pa sta doživeli poraze z 0:2 proti nemški in latvijski navezi ter proti četrtima s svetovne lestvice, Brazilkama Dudi in Ani Patricia.

