Dogajanje v evropski odbojki deležno vse več pozornosti

Na 53. kongresu Evropske odbojkarske konfederacije (CEV), ki je potekal v olimpijskem športnem centru Papendal v Arnhemu in ki so se ga udeležili predstavniki 52 držav članic, tudi generalni sekretar OZS Gregor Humerca, je predsednik CEV Aleksandar Boričić predstavil dosežke evropske odbojke v zadnjih 12 mesecih in podal usmeritve za prihodnje obdobje, ki bodo odbojki zagotovile nadaljnjo rast in razvoj.

Dogajanje v evropski odbojki je pritegnilo veliko pozornosti tudi med nacionalnimi zvezami iz drugih konfederacij, zato je predsednik Mednarodne odbojkarske zveze (FIVB) Ary Graca CEV pozval: "Pozivam vas, da svoje znanje in izkušnje delite z drugimi konfederacijami. To je vaša dolžnost, saj moramo vsi v odbojkarski družini delati za skupni cilj in pomagati državam, da razvijejo odbojko in se veselijo vsaj takšnih uspehov, kakršnih je deležna evropska odbojka."

Na evropskih tleh je bilo v preteklem letu v okviru CEV odigranih 3.200 tekem, v evropskih pokalih je nastopilo rekordnih 216 ekip, po pandemiji covid-19 so se vrnila tekmovanja v odbojki na snegu. CEV je prvič organizirala pokal narodov v odbojki na mivki, spremljali smo še finalni turnir serije Queen & King of the Court European, turnirji Beach Pro Tour Future so se odvijali v kar 15 evropskih državah, v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2023 pa je nastopilo kar 49 moških in 39 ženskih reprezentanc. CEV je svoj letni proračun povečala na 21 milijonov evrov, v nagrade za dosežke najboljših odbojkarjev in odbojkaric pa je evropska zveza od leta 2008 vložila že 25 milijonov evrov.

🏐Nizozemska je ob #WCH2022 gostila kongresa mednarodne in evropske odbojkarske zveze, hkrati so v Arnhemu potekali tudi sestanki conskih združenj. Veliko pozitivnih odzivov je prejela tudi OZS, tako na organizacijskem kot tekmovalnem področju. Več ➡️ https://t.co/OoU9P3mhqz 🏐 pic.twitter.com/S6IjAATmDU — Odbojkarska zveza Slovenije 🇸🇮 (@SloVolley) September 26, 2022

V okviru aktivnosti srednjeevropskega združenja MEVZA bistvene spremembe še niso na vidiku, ima pa MEVZA zdaj novo vodstvo, vodenje združenja je iz rok Avstrije namreč prevzela Hrvaška. Glavni cilj združenja MEVZA za prihodnje obdobje bo postaviti tekmovanja na višjo raven, tako v dvoranski odbojki kot v odbojki na mivki, novo vodstvo pa si bo močno prizadevalo tudi, da bodo tekmovanja trženjsko bolj zanimiva in da bodo dosegla širšo odbojkarsko javnost v svojih državah članicah, v Avstriji, Sloveniji, Izraelu, na Hrvaškem, Slovaškem, Češkem, Madžarskem ter Cipru. V tej smeri tudi že potekajo prvi dogovori z eno od televizijskih hiš, ki bi lahko poskrbela za prenose tekem že v letošnji sezoni.

Foto: Volleyballworld

Na 38. kongresu FIVB smo lahko spremljali predstavitve vseh celinskih zvez, prav tako pa tudi predstavitev aktivnosti in programov v okviru FIVB in njenega podjetja VolleyballWorld, ki mu je uspelo med sponzorje privabiti novega partnerja, DHL, ki se bo vključil tako v odbojko kot v odbojko na mivki. DHL se je tako pridružil znamki Mizuno ter močnima medijskima partnerjema ESPN-ju in Polsatu. Predsednik Ary Graca, ki je še posebej poudaril, da je FIVB v zadnjih desetih letih svoje članice, tudi skozi program Volleyball Empowerment, podprla s skoraj 50 milijoni evrov, je povzel dogajanje v svetovni odbojki v zadnjem desetletju in 222 držav članic pozval, da naj še naprej skrbijo za napredek odbojke in naj se ne ustrašijo izzivov. Prisotni delegati so slišali finančno poročilo za obdobje 2020–21 ter potrditev proračuna za obdobje 2022–23.

Veliko pozornosti je bilo namenjene projektom, ki spodbujajo enakopravnost spolov in dobrodelnost, hkrati pa za ljubitelje odbojke predstavljajo skupno platformo. Med njimi sta projekta Equal Jersey in Volleyball4Life.

Tako na kongresu FIVB kot na kongresu CEV je veliko pozornosti požela Odbojkarska zveza Slovenije, ki je navdušila z izvedbo letošnjih aktivnosti in projektov, prav tako pa tudi z rezultati, predvsem s četrtim mestom moške reprezentance na preteklem svetovnem prvenstvu.

