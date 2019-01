Slovenke v Izrael po evropsko prvenstvo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je zgodaj zjutraj odpotovala v Izrael, kjer bo odigrala še zadnjo tekmo kvalifikacij za evropsko prvenstvo. Slovenke so na dobri poti, da se jim še drugič doslej uspe uvrstiti na prvenstvo stare celine, saj morajo v obračunu s tekmicami nanizati 38 točk oziroma osvojiti le en niz.

V slovenskem taboru sicer tudi od gostovanja v Raanani pričakujejo veliko, se pa tako strokovni štab kot igralke zavedajo, da bo treba tudi obračun proti Izraelu, ki je na gostovanju v Belgiji tekmicam skoraj odščipnil niz, odigrati na najvišji ravni.

"Po zmagi nad Islandijo smo vse misli takoj usmerili proti Izraelu, saj teoretično še vedno nismo uvrščene na evropsko prvenstvo. Potrebna bo maksimalna koncentracija do konca, treningi potekajo po načrtu in v Izrael potujemo, da končamo začeto in se uvrstimo na evropsko prvenstvo," je po zadnjem treningu v Mariboru dejala reprezentančna sprejemalka Anita Sobočan.

Lana Ščuka upa na čim boljšo predstavo

Tudi še ena sprejemalka v izbrani vrsti, Lana Ščuka, upa na čim boljšo predstavo in si želi, da bi skupaj s soigralkami izpolnila zadani cilj: "Na zadnjih treningih v Mariboru smo poskušali čim bolje izkoristiti čas, ki nam je bil namenjen, saj le tako lahko v Izraelu predstavimo našo najboljšo igro. Pričakujem, da bomo dali vse od sebe in se uvrstili na evropsko prvenstvo, saj je to naš načrt že od začetka."

"Po zmagi nad Islandijo je ekipa zelo motivirana, da tudi v Izraelu igra na najvišji možni ravni. Po sobotni tekmi smo opravili dva treninga in se posvetili naši igri. Odnos igralk na treningu je zelo dober, vsa dekleta so bila zelo osredotočena na delo. Delali smo na taktiki, glede na vse skupaj smo zelo pozitivni. Zadovoljni smo s tem, kar smo naredili do zdaj, na gostovanje odhajamo po evropsko prvenstvo. Ekipa je osredotočena na ta cilj, želi pa tudi zmagati," je pred odhodom v Izrael dodal slovenski selektor Alessandro Chiappini.

Slovenke trenutno druge v skupini

Slovenske odbojkarice sicer igrajo v kvalifikacijski skupini A, v kateri si je prvo mesto že zagotovila Belgija in se uvrstila na evropsko prvenstvo. Drugo mesto, ki še vodi na prvenstvo, zasedajo Slovenke, ki so morale doslej priznati premoč le Belgijkam, Islandijo so premagale dvakrat, od Izraela pa so bile v uvodnem krogu kvalifikacij boljše s 3:0.

Dobri rezultati so slovenskim dekletom na široko odprli vrata na evropsko prvenstvo, ki ga bodo od 23. avgusta dalje gostile Turčija, Poljska, Slovaška in Madžarska. Slovenke morajo namreč v obračunu z Izraelkami osvojiti le en niz, na evropsko prvenstvo pa jih vodi tudi že zadostno število osvojenih točk na sredini tekmi. V treh odigranih nizih jih morajo skupaj zbrati 38.