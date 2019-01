Slovenske odbojkarice še korak bliže EP

Slovenke so bile nekaj razredov boljši tekmec, čeprav ves čas niso igrale v najboljši postavi. Priložnost za igro so dobile vse igralke, z izjemo obeh liberov vse dosegle vsaj točko, prav nobena ni po nepotrebnem izgubljala moči pred odločilno tekmo proti Izraelu. V vseh nizih so od začetka do konca nadzorovale rezultat, imele le nekaj slabših trenutkov, a ob visoki prednosti, ko je bil zmagovalec praktično že odločen.

Selektor Alessandro Chiappini je v začetno postavo uvrstil Evo Mori na mesto podajalke, Anito Sobočan ter Lano Ščuko na mesti sprejemalk, Darjo Eržen na mesto korektorice, Veroniko Mikl na mesto libera in Tino Grudina ter povratnico v ekipo Saro Hutinski na mesti blokerk. Prav Hutinskijeva je s serijo točk na servis Morijeve poskrbela za prvo občutnejše vodstvo, Slovenke so povedle z 12:4. A nato je sledilo nekaj slabih sprejemov in Islandke so zaostanek prepolovile. Toda znaka za alarm ni bilo, s servisi Erženove so gostiteljice spet ušle in brez težav dobile prvi niz.

Slovenke so zmagale s 3:0 v nizih. Foto: Sportida

Drugi je bil izenačen le do izida 3:3, spet pa so bili servisi Erženove in blok tisto, kar je hitro naredilo razliko. Islandke se niso mogle enakovredno kosati, čeprav so si menjave v slovenski vrsti sledile ena za drugo, v tretjem pa so že na začetku zaostale z 0:5 in se poslovile še od tistih iluzij po presenečenju, ki so jih mogoče imele.

Domače so imele največjo premoč v bloku (18:2 v številu blok točk) in servisih, dosegle so osem asov, gostje le tri.

Belgija, ki je doslej neporažena, in Izrael se bosta v skupini A pomerili v nedeljo. Če bo Belgija zmagala s 3:0, tako kot je doslej vse tekme, bo Slovenija v sredo na gostovanju proti Izraelu potrebovala le en niz, mogoče niti tega ne, če bo osvojila dovolj točk.

Slovenija : Islandija 3:0 (12, 11, 12) Dvorana Lukna, gledalcev 800, sodnika: Tanti (Malta), Janakijev (Bolgarija).

Slovenija: Mori 2, Grudina 9, Vovk 2, Zdovc Sporer 1, Mikl, Mlakar 8, Najdič 2, Pintar 2, Sobočan 4, Ščuka 7, Eržen 9, Dobaj, Planinšec 7, Hutinski 5.

Islandija: Gudnadottir 1, Fridriksdottir, Aegisdottir, Daviddsdottir, Gunnarsdottir 1, Gudmunsdottir, E. Einarsdottir 5, Björnsdottir, Stefansdottir, M. Einarsdottir 1, Porarinsdottir, Eiriksdottir 2, Gretarsdottir 10, Hrafnsdottir.

