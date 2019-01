Slovenke povozile Islandke in na stežaj odprle vrata do EP

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na predzadnji tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo s 3:0 v nizih odpihnila Islandijo in se držala napovedi, da tekmicam ne bo dopustila niti niza. Slovenke, ki so se še bolj približale evropskemu prvenstvu, v sredo čaka še gostovanje v Izraelu, kjer bodo, če bo šlo vse po načrtih, za uvrstitev na evropsko prvenstvo potrebovale le en niz.

Slovenke so bile nekaj razredov boljši tekmec, čeprav ves čas niso igrale v najboljši postavi. Priložnost za igro so dobile vse igralke, prav nobena ni po nepotrebnem izgubljala moči pred odločilno tekmo proti Izraelu. V vseh nizih so od začetka do konca nadzorovale rezultat, imele le nekaj slabših trenutkov, a to ob visoki prednosti, ko je bil zmagovalec praktično že odločen.

V skupini A, kjer igra Slovenija, so se v 4. krogih prav vse tekme končale z izidom 3:0. Na vseh so bile uspešne Belgijke, ki so si že zagotovile vozovnico za prvenstvo. Za drugo mesto se še borita Slovenija in Izrael, prvo medsebojno tekmo so dobile Slovenke, brez možnosti pa so Islandke.

Kvalifikacije za EP, 5. krog Sobota, 5. januar

Slovenija : Islandija 3:0 (12, 11, 12)

Kvalifikacije za EP, 5. krog:

Lestvica: