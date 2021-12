Slovenke dobile tekmice v boju za "zlati izziv"

Evropska odbojkarska konfederacija (CEV) je objavila tekmovalne skupine v zlati in srebrni evropski ligi, v katerih bo nastopalo 36 reprezentanc, od tega po 12 v moški in ženski zlati ligi, v srebrni ligi za moške bo igralo sedem reprezentanc, v srebrni ligi za ženske pa se bo med seboj merilo pet reprezentanc, med njimi tudi Slovenija.

Za uvod doma proti Luksemburgu

Naše odbojkarice se bodo kot prve nosilke srebrne lige za uvrstitev v zlato ligo borile skupaj s Švedsko, Portugalsko, Estonijo in Luksemburgom. Prvo tekmo bodo naša dekleta igrala 25. maja, ko se bodo doma srečala z Luksemburžankami, s katerimi so se merila že v lanski sezoni in obakrat prepričljivo zmagala. V soboto, 28. maja, bodo pri nas gostovale še Švedinje, predvidoma tudi s svojo prvo zvezdnico Isabelle Haak. Zatem Slovenke 1. junija čaka prvo gostovanje, in sicer proti Portugalski, od katere so bile naše odbojkarice boljše v polfinalu zaključnega turnirja evropske lige 2021, za konec prvega kroga pa še domača tekma z Estonijo, ki bo 4. junija.

Cilj Slovenk je preboj v elitno zlato evropsko ligo, v katero se bodo uvrstile le zmagovalke. Foto: Blaž Weindorfer / Sportida

Po zaključku dvokrožnega sistema, 25. oz. 26. junija v Luksemburgu, bosta najboljši dve reprezentanci odigrali 2. julija odigrali še finalno tekmo, ki bo odločala o uvrstitvi v zlato evropsko ligo.

Slovenske odbojkarice so v srebrni evropski ligi nastopale že v letošnji reprezentančni sezoni in s pomlajeno zasedbo osvojile tretje mesto. Zmagala je izbrana vrsta Bosne in Hercegovine, druga je bila Avstrija.

