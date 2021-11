Slovenke po uvrstitev v zlato ligo in na EP

Slovenska ženska odbojkarska izbrana vrsta bo v prihodnji reprezentančni sezoni nastopila v srebrni evropski ligi in v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo. Cilja sta preboj v zlato ligo in uvrstitev na EuroVolley 2023.

Slovenska ženska reprezentanca v letošnji sezoni ni bila tako uspešna kot v preteklih. Ni se ji uspelo uvrstiti na evropsko prvenstvo, po neposrečenem nastopu v kvalifikacijah pa se je Odbojkarska zveza Slovenije (OZS) za sodelovanje zahvalila italijanskemu strokovnjaku Alessandru Chiappiniju.

Pomlajeno izbrano vrsto je v evropski ligi nato vodil Chiappinijev dotedanji pomočnik Gregor Rozman. Slovenke so zelo dobro odigrale skupinski del tekmovanja, na zaključnem turnirju pa v polfinalu klonile proti Bosni in Hercegovini ter na koncu osvojile tretje mesto, kar pa ni bilo dovolj za preboj v zlato ligo.

Slovenke bodo prihodnje leto znova nastopale v srebrni ligi. Foto: Aleš Oblak

Slovenska reprezentanca bo imela novo priložnost za uvrstitev v elitno evropsko reprezentančno tekmovanje že v letu 2022, ko bo znova nastopala v srebrni ligi. Evropska odbojkarska konfederacija (CEV) je tudi že sporočila, da se bo le-ta s tekmami prvega kroga začela 28. maja, nato pa si bodo obračuni sledili ob sredah in vikendih, in sicer 1. junija ter 4. ali 5. junija, prve povratne tekme bodo 11. ali 12. junija. Četrti in peti krog tekmovanja se bosta odvijala 11. oz. 12. junija ter 15. junija. Zaključni turnir najboljših štirih ekip bo 25. in 26. junija, organizator še ni znan.

Naše odbojkarice bodo tekmice dobile 7. decembra v Luksemburgu, evropska zveza pa bo skupine sestavila na podlagi evropske lestvice, na kateri naše odbojkarice trenutno zasedajo 23. mesto. V zlato evropsko ligo se bodo uvrstile le zmagovalke srebrne lige. Razpored kvalifikacij za evropsko prvenstvo prav tako še ni znan.