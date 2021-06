Slovenke so se od srebrne lige poslovili z zmago nad Portugalsko

Mlade Slovenke so spet pokazale dopadljivo igro, poleg borbenosti in nepopustljivosti, ki jih je krasila na tekmi polfinala proti favoriziranim Bosankam, pa so tokrat dodale tudi zbranost v končnicah, ki jim je v polfinalu manjkala za presenečenje.

V končnicah so dobile dva niza. V prvem je bilo izenačeno do izida 18:18, nato pa so povedle z 22:10 in 24:20, drugo zaključno žogo je z blokom izkoristila Eva Zatković. V drugem so Slovenke že na začetku zaostale z 1:8, v končnici pa s serijo zaporednih točk prišle povsem blizu, a jim je zmanjkala še ena točka. Zato pa so spet dobile končnico ves čas povsem izenačenega tretjega niza, v četrtem pa so tekmice povsem nadigrale.

Od Portugalk so bile boljše predvsem v bloku, dosegle so 12 blok točk, dobile pa niti ene. V asih je bilo 8:4 za Portugalke, ki pa so naredile precej več napak.

Izbranke Gregorja Rozmana so tako ligo končale s sedmimi zmagami in le enim porazom, tretje mesto je sicer manj, kot si je vodstvo reprezentance želelo, a glede na znane okoliščine ni neuspeh.

Kaj so povedali po tekmi? Selektor Slovenije Gregor Rozman je pohvalil duh izbrank. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Gregor Rozman, selektor Slovenije: "Ni se lahko zbrati po takšnem porazu, kakršnega smo doživeli včeraj. Pripravljen smo bili, da premagamo Bosno in Hercegovino, danes v velikem finalu izzovemo Avstrijo in nenazadnje osvojimo srebrno ligo. Žal se nam včeraj ni izšlo, bil je boleč in težek poraz, zato sem še toliko bolj vesel, da se nam je uspelo zbrati in kljub padcu v igri v drugem nizu priti nazaj, se postaviti po robu dobrim Portugalkam in tekmo z dobro energijo in nenazadnje z dobro igro pripeljati do konca v našo korist." Naja Boisa, sprejemalka Slovenije: "Po včerajšnji tekmi smo bile vse nekoliko potrte, saj smo za las izpustile možnost, da bi se lahko uvrstile v zlato ligo, zato je bilo toliko težje igrati. Na igrišče smo stopile z veliko energije in upale na našo najboljšo igro. V drugem nizu nam je nekoliko padla zbranost, priložnost smo dobile vse igralke in skoraj pripravile preobrat, kar nas je kar nekoliko pozitivno presenetilo. Take tekme je vedno težko igrati, saj si psihično že malo na tleh. A se je treba pobrati, zbrati moč in pokazati, da se tudi po porazih lahko pobereš in zmagaš. Vesele smo, da turnir zaključujemo s kolajno." Mirta Velikonja Grbac, blokerka Slovenije: "Zagotovo je bilo težko začeti današnjo tekmo, saj nam je ostal grenak priokus včerajšnjega poraza in tudi zato je bila na začetku igra bolj počasna. Nismo začele tako, kot smo si želele. Na srečo smo se pobrale in pokazale, da si zaslužimo to tretje mesto in da ne bomo s turnirja odšle praznih rok. Od začetka priprav smo zares garale, zato smo si to zaslužile. Zelo smo ponosne, da smo si na koncu zmago z borbeno igro priborile in predvsem, da smo igrale tako kot znamo."