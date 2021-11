Slovenke avgusta po to, kar jim nazadnje ni uspelo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

začetek 20. in 21. avgusta

Slovenske odbojkarice si bodo svoj tretji nastop na evropskih prvenstvih skušale priigrati avgusta in septembra prihodnje leto, ko bodo na sporedu kvalifikacije za EP 2023. Slovenke so med evropsko elito zadnjič igrale leta 2019, na letošnje EP se jim ni uspelo uvrstiti.

Potem, ko je Evropska odbojkarska konfederacija (Cev) objavila termine tekem srebrne evropske lige, ki se bo odvijala maja in junija prihodnje leto in v kateri bo nastopala tudi slovenska ženska izbrana vrsta ter si skušala zagotoviti uvrstitev v zlato ligo, so zdaj znani še datumi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2023.

Te se bodo za slovenske odbojkarice začele 20. oz. 21. avgusta, reprezentance pa se bodo med seboj merile v skupinah po štiri ter se znotraj skupin med seboj srečale dvakrat. Zadnji, šesti krog kvalifikacij bo 10. oz. 11. septembra.

Kdo bo Slovenke vodil v novi sezoni, ni znano. V lanski se je Alessandro Chiappini po neuspehu v kvalifikacijah za EP poslovil, vlogo pa je začasno prevzel Gregor Rozman.

Srebrni Slovenci imajo nastop že zagotovljen

Slovenska moška izbrana vrsta je na evropsko prvenstvo že uvrščena, saj si je nastop zagotovila z drugim mestom na letošnjem EP. Kvalifikacij ne bodo igrali niti Italijani, Poljaki, Srbi, Nizozemci, Nemci, Rusi in Čehi. Tudi pri moški izbrani vrsti selektorska prihodnost uradno še ni razjasnjena, Albertu Giulianiju se je po koncu zadnjega EP namreč pogodba iztekla.

Pri ženskah se bodo kvalifikacijam izognile Italija, Srbija, Turčija, Nizozemska, Poljska, Rusija, Francija in Švedska.

Cev še ni sporočil, katere države bodo organizatorice obeh evropskih prvenstev, saj bo vodstvo krovne zveze o kandidaturah odločalo konec decembra.