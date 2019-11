Giuliani naredil eno spremembo: namesto Šketa mariborski čudežni deček

Slovenski odbojkarji so v minuli reprezentančni sezoni nastopili na treh tekmovanjih. Z zmago v pokalu FIVB Challenger Cup so si priigrali tako želeno uvrstitev v elitno ligo narodov, izjemno pa so nastopili tudi na domačem evropskem prvenstvu in osvojili še drugo srebro v zadnjih štirih letih. Edini cilj, ki ga niso izpolnili, je uvrstitev na olimpijske igre v Tokiu. V julijskih kvalifikacijah so morali Slovenci priznati premoč Poljski in Franciji, novo možnost za uvrstitev na olimpijski turnir pa bodo naši fantje imeli med 5. in 10. januarjem, ko si bodo v Berlinu skušali zagotoviti še zadnjo vozovnico za Japonsko.

V skupinskem delu tekmovanja se bodo najprej pomerili z Belgijo, sledila bosta obračuna z Nemčijo in Češko, v polfinale pa vodita prvi dve mesti. V drugi skupini bodo igrale Srbija, Francija, Bolgarija in Nizozemska.

Le ena sprememba, Klobučar ostaja libero

Izbrana vrsta se bo na pripravah zbrala 27. decembra v Ljubljani, kjer bodo Slovenci odigrali tudi tri pripravljalne tekme z Nizozemsko, Alberto Giuliani pa računa na štirinajst odbojkarjev z najnovejšega seznama. Na njem zaradi poškodbe kolena ni sprejemalca Alena Šketa, ki ga bo nadomestil sedemnajstletni odbojkar Maribora, Rok Možič, sicer pa sprememb v kadru reprezentance v primerjavi z EuroVolleyjem ni. Tudi na mestu libera ostaja Jan Klobučar, ne glede na to, da je Urban Toman zdaj že zdrav in redno igra za nemški United Volleys.

Alena Šketa zaradi poškodbe ni na seznamu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Nespremenjena ostaja tudi sestava strokovnega štaba. Giulianiju bosta še naprej pomagala Sebastijan Škorc in Alfredo Martilotti, za telesno pripravo bo skrbel Leondino Giombini, delo statistika bo opravljal Roberto Di Maio, v štabu pa bosta tudi zdravnik Mile Majstorovič in fizioterapevt Haris Babić.

Z Evropske odbojkarske konfederacije (CEV) so sporočili, da so organizatorji kvalifikacijskega turnirja v Berlinu začeli s prodajo vstopnic. Navijačem so na voljo dnevne vstopnice, katerih cene so 30 evrov v prvem in 17.50 evrov v drugem sektorju, pri čemer je nemška zveza slovenskim navijačem v dvorani Max-Schmeling-Halle namenila sektor H.