S pravim odnosom in pristopom po "zlati" bron

V Katovicah bodo danes razdelili odličja odbojkarjem na 20. svetovnem prvenstvu. Slovenska zasedba se bo manj kot 20 ur po polfinalnem srečanju z Italijo, ki ji v soboto ni bila kos, za bron udarila še z eno odbojkarsko velesilo Brazilijo. Južnoameričani, ki so na jubilejno prvenstvo prišli z željo po zlatu, so v soboto v Spodek Areni klonili po hudem, skoraj triurnem boju s Poljaki (2:3). Želja po bronu bi tako lahko bila večja med Slovenci, ki pravijo, da bi bil ta zanje kot zlato.

Vloga favorita na papirju je na strani Brazilcev, ki letos že sedmič zapored igrajo med najboljšimi štirimi svetovnega prvenstva. Slovenci so se letos z njimi že pomerili. Na uvodnem turnirju lige narodov v Braziliji so gostitelji zmagali s 3:1, a nobena izbrana vrsta takrat ni bila v polni postavi, Slovencem so manjkali Tine Urnaut, Klemen Čebulj in Dejan Vinčić.

"Najpomembnejše bo, da ne bomo preveč razočarani"

"Za nas je bronasta kolajna kot zlata, tako da se bomo poskusili čim bolje spočiti, prespati noč, pozabiti to tekmo in poskusili premagati Brazilce. Vemo, da gre za reprezentanco, ki je več kot desetletje v samem vrhu svetovne odbojke. Ne bo nam lahko, se pa ne bomo predali," pred zadnjo tekmo prvenstva, ki bo prišla manj kot 20 ur po polfinalu, pravi 35-letni podajalec Dejan Vinčić, Gregor Ropret pa: "Predvsem je treba malo prespati, pozabiti vse skupaj, analizirati, kaj je šlo narobe, kaj bo treba narediti bolje, potem pa fizično in psihično preklopiti na Brazilijo, na še eno vrhunsko reprezentanco, o kateri ni treba izgubljati besed. Treba bo biti bolj zbran, bolj potrpežljiv v začetkih nizov, da si ne naberemo takoj tega zaostanka. Vemo, da lahko igramo tudi z Brazilijo."

Brazilci v napadu največ stavijo na Lucarellija in Yoandyja Leala, prvi je sobotno tekmo zaradi poškodbe meč končal predčasno.

"Tudi Brazilija je fizično zelo močna ekipa, zato se bomo morali še bolj približati igri, ki je značilna za Slovenijo, igri, ki jo Slovenija igra že nekaj let. Na ta način igre skušam fante spomniti, čeprav je to nekoliko težje, ker letos skupaj niso odigrali veliko težkih tekem. To ni nič novega, v zadnjih tednih nisem izumljal ničesar novega. Tega so fantje sposobni že od prej in vedo, kako je treba igrati take tekme. Še vedno je v igri medalja, odnos in pristop bosta pomembna. A najpomembnejše od vsega bo, da ne bomo preveč razočarani, da se hitro pomirimo in da se psihično dobro pripravimo na tekmo ter iz sebe iztisnemo še tisto, kar nam je ostalo, in tekmo odigramo s pozitivno energijo," je po sobotnem porazu dejal slovenski selektor Gherghe Cretu.

Se bodo Poljaki pridružili Italiji in Braziliji?

Ob 21. uri sledi še finale med Poljsko in Italijo. Zadnja bo poskušala preprečiti izenačenje rekordnega zaporednega trojčka svetovnih prvakov. Do zdaj so bili trikrat zapored na svetovnem prestolu le Italijani in Brazilci.