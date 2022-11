Reprezentanti znova uspešni

Slovenski odbojkarski reprezentanti in reprezentantke imajo za seboj nove tekme v prvenstvih po vsej Evropi in v Aziji. Čeprav njihovi klubi s številom zbranih zmag niso bili tako uspešni kot v preteklih krogih, so naši fantje in dekleta znova opozorili nase.

V poljskem prvenstvu je Jastrzebski Wegiel, neposredni tekmec za prvo mesto, zadal prvi poraz Asseco Resovii naših reprezentantov Klemna Čebulja in Jana Kozamernika, slavil je s 3:0. Kozamernik je tokrat dosegel šest točk, tri z napadom in tri z blokom, Čebulj pa je vpisal 14 točk, vse je prispeval z napadom, v katerem je bil 65- odstoten. V četrtem krogu francoskega prvenstva za ženske je St-Raphael slavil novo zmago, z 0:3 v gosteh pri ekipi France Avenir 2024. Mija Šiftar je k zmagi prispevala 13 točk, 11 jih je vknjižila z napadom (44- odstotna uspešnost), dve pa s servisom. Uspešen je bil tudi Cannes Eve Zatkovič, ki je s 3:0 odpravil Chamalieres, naša odbojkarica pa je igrala v tretjem nizu in dosegla šest točk, pet z napadom (56- odstotna uspešnost) in eno z blokom.

Moštvo JTEKT Stings Tineta Urnauta se je v 5. in 6. krogu japonskega prvenstva merilo z ekipo Arrows Toray in se domov vrnilo s polovičnim izkupičkom. Na prvi tekmi so bili s 3:0 boljši domači, na drugi so z 1:3 slavili gostje. Naš kapetan je na prvi tekmi zbeležil 10 točk, na drugi pa se je ustavil pri 19 točkah in bil tudi najboljši igralec svoje ekipe.

V 3. krogu prvenstva v Grčiji sta se Tonček Štern in Alen Pajenk z Olympiakosom veselila tretje zaporedne zmage, v soboto z 2:3 v gosteh pri Orestiadasu. Štern se je izkazal z 19 točkami, od tega s 14. z napadom (39- odstoten), dodal je še štiri ase in en blok. Pajenk je v statistiko vpisal 9 točk, osem z napadom (57 - odstoten), eno z blokom. Na Madžarskem je znova zelo dobro igrala Selena Leban, a njenih 21 točk ni bilo dovolj za zmago Fatuma, ki je v gosteh s 3:1 klonil proti Kapošvarju.

V italijanskem prvenstvu se je Sir Safety Susa Perugia z Gregorjem Ropretom veselila novih treh točk, tokrat je s 3:0 odpravila Allianz Milano, priložnost za igro pa je naš podajalec dobil v prvem nizu, ko je odšel na servis. WithU Verona je morala v gosteh s 3:1 priznati premoč ekipi Cucine Lube Civitanova. Rok Možič je dosegel 15 točk, od tega 13 z napadom, v katerem je bil polovično uspešen, dve pa je dodal z blokom.

V minulem tednu sta bila v turškem prvenstvu za ženske odigrana uvodna kroga. Aydin Saše Planinšec je na prvi tekmi sezone v gosteh s 3:0 klonil proti Yollariju, pred domačimi gledalci pa se je veselil zmage s 3:2 proti Kuzeyboru. Naša reprezentančna blokerka je na prvi tekmi v statistiko vpisala tri točke, dve z blokom, eno z napadom, na drugi tekmi pa je zbrala devet točk, šest z napadom (38- odstotna uspešnost), dve z blokom in eno s servisom. Tudi na Češkem smo v minulem tednu spremljali dva kroga prvenstva, 7. in 8., Dnipro Mirte Velikonja Grbac pa je doživel dva poraza. Najprej je s 3:0 izgubil z Olympom, zatem z 0:3 še s Prostejovom. Naša reprezentantka na prvi tekmi ni dobila veliko priložnosti za igro, na drugi pa ni igrala.

V nemškem prvenstvu, v katerem igrajo Dejan Vinčić, Žiga Štern in Sašo Štalekar, pri moških ta vikend tekme niso bile odigrane, pri ženskah pa je svoj prvenec v dresu Erfurta dočakala Darja Eržen. Erfurt je sicer v gosteh s 3:2 izgubil z Muensterjem, našo korektorico pa smo na igrišču za kratek čas videli v drugem in tretjem nizu. V Iranu je Foolad Sirjan po odličnem začetku in petih zaporednih zmagah zdaj doživel že drugi poraz, tekmo 8. kroga pa bo moštvo Mitje Gasparinija igralo v sredo proti Yazdu.

