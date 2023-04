Reprezentančni dvometraš ostaja oranžni zmaj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Matic Videčnik ostaja še naprej zvest odbojkarskemu klubu iz prestolnice ACH Volley Ljubljana. Videčnik je podaljšal sodelovanje z državnimi in pokalnimi prvaki za vsaj dve leti, so potrdili na spletni strani kluba.

Srednji bloker, ki je kariero začel v domači Slovenski Bistrici, je prvič nase opozoril v dresu kamniškega Calcita, nato pa leta 2017 prestopil k Ljubljančanom. Videčnik je s slovensko reprezentanco osvojil dve srebrni kolajni na evropskem prvenstvu v letih 2019 in 2021.

Za kar 203 centimetrov visokim Videčnikom je z ACH Volleyjem uspešna sezona, v kateri jih čaka samo še finalna serija za osvojitev naslova državnih prvakov.

"Izjemno sem vesel, da ostajam v Ljubljani in bom nadaljeval svojo športno pot v ekipi, ki je motivirana in željna zmag ter osvajanja lovorik. Za nami je uspešen del sezone, v kateri smo se veselil dveh osvojenih naslovov, pokala Slovenije in Mevze, sedaj pa je pred nami še sklepno dejanje sezone, v katerem moramo dokazati, da smo najboljša ekipa v Sloveniji. Ekipa deluje izredno homogeno, saj smo postali pravi prijatelji tudi izven igrišč," je poudaril za spletno stran ljubljanskega kluba.

V ljubljanskem klubu so veseli, da bo 29-letni Bistričan z Danijelom Konciljo tvoril močan ljubljanski blok tudi v prihodnje.

Preberite še: