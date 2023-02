Kamničani na povratni tekmi do finalne pokalne vstopnice

Kamničani so na povratni tekmi s 3:1 premagali Maribor in si zagotovili finale pokala, v katerem jim bo nasporti stal ACH Volley.

Odbojkarji ACH Volleyja so nekaj časa čakali, da so dobili tekmeca v finalu slovenskega pokala. Svojo polfinalno nalogo so proti Salonitu opravili že pred časom, zdaj pa so izvedeli, da se bodo merili s Calcitom Volleyjem. Ta je sicer z 2:3 izgubil prvi dvoboj v Kamniku, a je danes to popravil in v Mariboru zmagal s 3:1 (-23, 19, 23, 20).