Utrujene Mariborčanke naredile velik korak do zaključnega turnirja

Odbojkarice Nove KBM Branika so še v sredo v močno oddaljenem Kaliningradu igrale ligo prvakinj, le dva kasneje pa so v četrtfinalu pokala Slovenije merile moči z GEN-I Volleyjem. Utrujenost od potovanja se je poznala, a bankirke so kljub temu s 3:2 v nizih ugnale goriške strele in naredile velik korak k uvrstitvi na zaključni turnir četverice.