Kamničani nabrušeni: nagrada bi bila zelo lepa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Prvi cilj na povratni tekmi bo zmaga s 3:0 ali 3:1, seveda pa bo to vse prej kot lahko doseči. Savo Volley ima zelo izkušeno ekipo, ki morda nekoliko niha na podaji, medtem ko so druga igralna mesta zelo dobro pokrita. Vložek v to tekmo bo zelo velik, kajti v primeru uvrstitve v četrtfinale nas čaka italijanska Monza, kar je dodatni motiv za našo ekipo. Videli bomo, na koga bomo v sredo sploh lahko računali, toda tisti, ki bodo lahko igrali, bodo naredili vse, da zmagamo," je pred sredino tekmo odločen trener Calcita, Aleš Hribar.