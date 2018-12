V živo: slovenske prvakinje v Rusiji lovijo čudež

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Odbojkarice Nove KBM Branik v pokalu CEV na gostovanju pri ruskemu Jeniseju čaka težko delo, saj so proti Rusinjam klonile že na prvi tekmi v Lukni (0:0).

Slovenske prvakinje, odbojkarice Nove KBM Branik, so morale na prvi tekmi pokala CEV v Mariboru, z 0:3 priznati premoč tekmicam iz Krasnojarska. Mariborčanke so se favoriziranim nasprotnicam sicer dobro upirale, a so Rusinje v končnicah nizov vnovčile kakovost.

Štajersko vrsto na današnji tekmi tako čaka zelo težko delo, saj bi morale za napredovanje v osmino finala najprej zmagati s 3:0 ali 3:1, nato pa dobiti še zlati niz.

Na preobrat upa tudi slovenske reprezentantka, Saša Planinšec, ki bo z Dresdnerjem gostila italijansko ekipo Yamamay, ki je doma tekmo dobila s 3:2 v nizih. Če Nemke zmagajo s 3:1 ali 3:0 se bodo že po rednem delu uvrstile v osmino finala.