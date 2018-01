Mariborčanke tudi brez Mlakarjeve premočne za Kamničanke

Pokal CEV, 1/16 finala, ženske

Odbojkarice Nove KBM Branika so se uvrstile v osmino finala pokala Cev. V povratni tekmi 1/16 finala so v Mariboru v tradicionalnem slovenskem derbiju s 3:1 (23, -19, 23, 12) premagale Calcit Volley. V osmini finala se bodo varovanke Sama Miklavca merile z ruskim Jenisejem iz Krasnojarska.

Bankirke so se znašle tudi brez prve violine Ize Mlakar in izločile Kamničanke. Foto: CEV

Mariborčanke v domači Lukni sicer niso pokazale spektakularne predstave. Poznala se jim odsotnost poškodovane Ize Mlakar, na zunanjih položajih so imele kar precej težav, kar so reševale predvsem z igro prek prvega tempa, na mreži sta kraljevali Ela Pintar in Marina Kaučič.

Ker se je pravočasno zbudila tudi Anita Sobočan, je bilo ob dobrih servisu in bloku to vseeno dovolj za zmago in uvrstitev v osmino finala. S tem so se Calcitu, ki tokrat ni bil razpoložen, tudi oddolžile za poraz v srednjeevropski ligi oziroma državnem prvenstvu pred štirimi dnevi.

Napredovanje so si priigrale že z vodstvom 2:1, nato pa so Kamničanke, ki so se v prvih treh nizih z njimi enakovredno kosale, povsem popustile, dvoma, kdo bo tekmo dobil, v četrtem nizu ni bilo več.

Nova KBM Branik: Mlakar, Košenina, Kaučič 17, Sužnik, Bračko 1, Vovk 6, Najdič 5, Milosavljević 1, Sobočan 10, Jerala 11, Pintar 18, Blagne 1, Koskelo, Krajnc. Calcit Volley: Grudina 13, Mihevc 3, Blažič 6, Igličar 11, Mihalinec 11, Zaplotnik 3, Pogačar, Zatkovič 2, Janežič, Brčić 3, Mijoč 5, Pahor.

Saša in Eva uspešni

Že v torek je Saša Planinšec z Dresdnerjem izločila francoski Venelles. Slovenska blokerka je igrala le v tretjem nizu in prispevala šest točk.

Napredovanje si je z ekipo Beziers zanesljivo zagotovila tudi Eva Mori, v četrtek pa še Valentina Založnik, ki je soigralkami na prvi tekmi izgubila z 0:3 v nizih. Pred domačimi gledalci upa na prebrat, a bo težko, saj so Ukrajinke odlična ekipa.