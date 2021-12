V Kamniku tako kakovostne ekipe še niso gostili

Nekdanje dvakratne svetovne prvakinje so enkrat osvojile ligo prvakinj, dvakrat pa pokal CEV, ob tem pa se lahko pohvalijo z rekordnimi 28 naslovi turških državnih prvakinj. Klub se je pred dnevi razšel z ameriško korektorico Jordan Thompson, ki je na letošnjih olimpijskih igrah v Tokiu z reprezentanco ZDA osvojila zlato kolajno, a ekipa ima v svojih vrstah eno najboljših igralk na svetu Srbkinjo Tijano Bošković, eno najboljših organizatork na svetu Srbkinjo Majo Ognjenović, ameriško organizatorko igre McCenzie Adams, belgijsko reprezentančno blokerko Lauro Heyrman in še štiri turške reprezentantke.

"Igrali smo tudi že proti močnejšim ekipam, vendar v ljubljanski dvorani Tivoli ter v pretekli sezoni na turnirju lige prvakinj v Trevisu in Nantesu, v Kamniku pa tako kakovostne ekipe še nismo videli. Res je, da v ekipi ni več Jordan Thompson, ampak to prav nič ne spremeni zadeve. Dovolj je, da se omeni samo Tijano Bošković in se že ve, za kakšno ekipo gre," se kakovosti turške ekipe zaveda trener odbojkaric Calcit Volleyja Gregor Rozman.

Eczacibasi je proti njegovi ekipi izraziti favorit, a Rozman si želi, da bi jim uspelo osvojiti vsaj niz. "Želim si, da bi šli prek sebe in da bi odigrali tekmo na takšni ravni, da bi presegli svoje trenutne sposobnosti. Bo pa prednost zagotovo v tem, da bo prva tekma v Kamniku, saj je naša dvorana vendarle nekoliko specifična, in v tem, da nas ne poznajo tako dobro. Vse to so tiste stvari, poleg tega, da bomo morali iti prek sebe, za katere upamo, da bodo jeziček na tehtnici za kakšen niz, dva ali morda celo kaj več. Ampak to so zdaj res že nadoptimistična pričakovanja in zgoditi bi se moral pravi mali čudež, da bi se vse to uresničilo."

Dvoboj v Kamniku se bo začel ob 20. uri