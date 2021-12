Kamničani zlahka do zmage v Gradcu

Odbojkarji Calcita Volleyja so v srednjeevropski ligi zabeležili tretjo zmago, s katero so se že prebili na četrto mesto, poleg dveh slovenskih klubov so pred njimi z dvema točkama več in tekmo manj le še odbojkarji Zadruge Dob. Čeprav so še v soboto igrali prvenstveno tekmo, se jim to v Gradcu ni poznalo, do zmage so prišli brez težav. Bili so boljši v vseh elementih igre, trenerju Matiji Plešku pa niti ni bilo treba ves čas igrati z najboljšo postavo.

Finski bloker Tommi Siirilä sploh ni stopil na igrišče, Jan Klobučar je igro zapustil že v drugem nizu, cele tekme ni odigral niti Mitja Gasparini. Vse to pa se pri rezultatu ni poznalo, domači na vsej tekmi niso niti enkrat vodili.

Že drugi dan zapovrstjo je bil najučinkovitejši igralec Kamničanov Miha Bregar, tokrat mu je zato zadostovalo 13 točk.

Liga MEVZA, moški: Sobota, 5. december:

Holding Graz : Calcit Volley 0:3 (17, 15, 17)

Imširović 12, Ladner in Rössl 7; Bregar 13, Purič in Pavlović 8