Verjame, da bodo doma že na začetku pokazale več hrabrosti

Prvič po dveh letih bo mariborska Športna dvorana Lukna gostila evropski pokal v ženski odbojki. Po lanski odpovedi Pokala evropske odbojkarske zveze zaradi koronaomejitev se bodo bankirke tako po dolgem času predstavile domačemu občinstvu tudi v evropskem klubskem tekmovanju. Tokrat s precej mlajšo vrsto kot pred dvema letoma v Ligi prvakinj.

Ekipa Nove KBM Branika je bila neposredno uvrščena med 32 najboljših ekip v Pokalu CEV. Preteklo sredo so se prvič srečale z nasprotnicami v Las Palmasu, kjer so bile španske prvakinje pretrd oreh za Štajerke, ki jim je uspelo nasprotnicam – v svoji vrsti imajo dve Brazilki, Kubanke in Francozinje, med preostalimi španskimi igralkami so tri reprezentantke, ki so igrale na preteklem evropskem prvenstvu, in še štiri, ki so bile del reprezentančne vrste v Evropski zlati ligi – odvzeti niz.

Odvzeti niz pred zahtevno povratno nalogo navdaja z optimizmom trenerja Nove KBM Branika, Bruna Najdiča: "Dejstvo je, da so naše mlade igralke v prvi tekmi stopile na parket s preveliko mero strahospoštovanja. Šele v tretjem nizu smo z dovolj odločnosti pokazali svojo kakovost, a žal tega nismo znali prenesti tudi v četrti niz. Vseeno sem prepričan, da bomo na domačem parketu zmogli več hrabrosti že od začetka tekme in se pokazali v boljši luči, kot smo se na prvi tekmi."

Mariborčanke bi za napredovanje potrebovale zmago s 3:0 ali 3:1, nato pa bi morale dobiti še tako imenovani zlati, odločilni niz.

Kamničanke branijo prednost

Z drugačnim izhodiščem v povratno tekmo vstopajo slovenske državne prvakinje Calcit Volleyja, a tudi njim v četrtek ne bo lahko, saj so na prvi tekmi proti švicarskim prvakinjam Viteos Neuchatel slavile šele po petih nizih. Kamničankam za napredovanje zadostuje zmaga po rednem delu, a tudi če bi izgubile z 2:3 in nato zmagale v "podaljšku", bi si zagotovile napredovanje.

"Na prvi tekmi smo naredile veliko nepotrebnih napak. Tekmo bi kaj lahko končale v uri in pol, se pravi v treh nizih. Švicarke so resda prikazale dobro odbojko, vendar so do obeh nizov prišle, zahvaljujoč našim napakam. Ampak vseeno, zmaga je ostala doma, v Švico gremo z minimalno prednostjo. Vemo, kako igrajo, zato verjamem, da se z gostovanja lahko vrnemo s polnim izkupičkom in da bomo nadaljevale svojo evropsko pot," pa pred četrtkovim gostovanjem v Švici pravi odbojkarica Calcita Eva Pavlović Mori.