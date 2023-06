Slovenska odbojkarska reprezentanca je v četrtek zvečer v Franciji za šesto zmago na sedmih tekmah lige narodov s 3:1 premagala Kubo in se zavihtela na drugo mesto. Slovenci so bili po zmagi zadovoljni s prikazanim, predvsem z dejstvom, da so v ključnih trenutkih ostali mirni, Žiga Štern pa je hvaležen za priložnost, ki se mu je ponudila ob poškodbi Roka Možiča in ki jo je odlično izkoristil.

Slovenski odbojkarji nadaljujejo nizanje zmag v ligi narodov, na drugem turnirju, ki ga igrajo v francoskem Orleansu, so na tretji tekmi vknjižili še tretjo zmago, skupaj so pri šestih, tako da jim na lestvici v hrbet gledajo skoraj vse reprezentance. Pred Slovenci, ki so si na stežaj odprli vrata zaključnega turnirja, so zgolj Japonci, ki še ne poznajo poraza.

Slovenci imajo razlog za zadovoljstvo. S četrtkovo zmago nad Kubo so se zavihteli na drugo mesto lige narodov. Foto: Volleyballworld

Zasedba Gheorgheja Cretuja je pred četrtkovim obračunom s Kubo opozarjala predvsem na izjemno fizično moč nasprotnika, ki je prvi niz sicer dobil s 25:22, a v nadaljevanju so Slovenci zanesljivo ustavili tekmece in z zmago s 3:1 na račun vpisali vse tri točke. Pod prvo v reprezentančnem dresu se je podpisal mladi korektor slovenske vrste Nik Mujanovič. Z obema rokama je ponujeno priložnost izkoristil Žiga Štern, ki je v drugem nizu zamenjal Roka Možiča. Ta še ni zacelil poškodbe, ki jo je staknil na sredini tekmi s Kanado.

Žiga Štern je dobro izkoristil ponujeno priložnost. Proti Kubancem je v igro vstopil v drugem nizu in zamenjal Roka Možiča. Tega pesti poškodba, ki jo je staknil dan prej proti Kanadi. Foto: Volleyballworld

"Za nami je še ena zelo težka tekma. Kubanci so jo začeli zares agresivno, kar smo tudi vedeli, ostali smo mirni in prav ta mirnost je odločila. Upam, da jo bomo znali prenesti tudi na tekmo z Brazilijo," je po zmagi v mikrofon Odbojkarske zveze Slovenije dejal Štern, ki se je ustavil pri 13 točkah, in dodal: "Hvaležen sem za vsako minuto, ko lahko vstopim v igro, tako kot tudi vsi drugi. Tu smo zato, da pomagamo ekipi. Upam, da bo Rok nared za naslednjo tekmo, a kot sem že dejal, tu smo zato, da skupaj zmagujemo tekme."

Urnaut zadovoljen, da so ostali mirni

"Za nas je to zelo pomembna zmaga in to so zelo pomembne točke. Kubanci so ena fizično najmočnejših ekip v ligi narodov in to so na trenutke tudi dokazali. Zelo sem vesel, da nam je uspelo ostati mirni in taki pričakati trenutke, ko so tekmeci igrali vrhunsko in potem posledično to mirnost izkoristili in kakovostno odigrali v igri za menjavo in tudi v protinapadih," pa je v izjavi za OZS razmišljal z 20 točkami najbolj razpoloženi član, kapetan Tine Urnaut.

"Zelo sem vesel, da nam je uspelo ostati mirni in taki pričakati trenutke, ko so tekmeci igrali vrhunsko in potem posledično to mirnost izkoristili." Foto: Volleyballworld

Cretu: Vedeli smo, da imamo kakovost, da obrnemo tekmo

Foto: Volleyballworld

Cretu je po novih treh točkah izpostavil mentalno moč in zbranost svojih varovancev: "Z različnih vidikov je bila ta tekma za nas zelo pomembna. Na eni strani zaradi serij zaporednih servisov, ki so nam uspele, po drugi strani, ker smo mentalno zdržali in vedeli, da lahko osvojimo vse tri točke. V prvem nizu smo se borili sami s sabo, saj nam servis ni stekel, a smo kljub temu vodili. A vse se dogaja tako zelo hitro. En igralec pride na servis in vse se spremeni. A vedeli smo, da imamo kakovost, da lahko v vsakem trenutku obrnemo potek tekme v svojo korist. Bili smo pripravljeni, dobro smo igrali v obrambi in zelo sem vesel, da so fantje v najpomembnejših trenutkih ostali zbrani in da so pokazali vse to, kar smo do zdaj ustvarjali."

"To so tekme, ki si jih želimo, ki jih potrebujemo"

Slovenci imajo danes dan tekmovalnega počitka, v soboto ob 16.30 pa se bodo v ponovitvi lanskega boja za tretje mesto s svetovnega prvenstva pomerili z Brazilci. Ti so po šestih tekmah pri štirih zmagah in petih točkah manj od Cretujeve zasedbe, ki ima sicer na računu tekmo več. Slovenci se bodo v soboto v ponovitvi tekme za tretje mesto z zadnjega svetovnega prvenstva pomerili z Brazilijo. Foto: Volleyballworld

"Zagotovo motivacije ne bo manjkalo. To so tekme, ki si jih želimo, ki jih potrebujemo in so za nas pomembne. Igranje proti reprezentancam, ki se na največjih tekmovanjih borijo za kolajne, je dobrodošlo," pravi Urnaut, Štern pa dodaja: "Dobro se spomnimo tiste lanske tekme, ostalo je nekaj grenkega priokusa. Verjamem, da bomo znali mirno vstopiti v igro in jim vrniti za tisti poraz."

V začetku julija na Filipine

Srečanje z Brazilci bo za Slovence zadnje na turnirju v Orleansu, nato sledi vrnitev v domovino, že v začetku julija (4.–9.) pa sledi še tretji predtekmovalni turnir. Odigrali ga bodo v Pasay Cityju na Filipinih. Po tem turnirju se bo osem od 16 reprezentanc uvrstilo na zaključni turnir, ki bo v drugi polovici julija v Gdansku.