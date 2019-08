Poljaki in Francozi za prvo mesto in OI, Slovenci nad Tunizijce

Danes ob 15. uri se bosta v 2. krogu olimpijskih kvalifikacij pomerili reprezentanci Poljske in Francije. Tekma bo najverjetneje odločala o prvem mestu in olimpijski vozovnici za Tokio leta 2020. Slovence, ki so sinoči izgubili proti Franciji in se močno oddaljili od uresničitve olimpijskih želja, danes ob 18.30 čaka Tunizija.