Kamničani izzivajo ACH Volley

Za pokalno lovoriko se bosta ob 20. uri v Rdeči dvorani v Velenju pomerila ACH Volley in Calcit Volley. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Odbojkarji ACH Volley bodo ob 20. uri v vlogi izrazitih favoritov proti kamniški zasedbi, v tej sezoni so namreč na domačih tleh dobili prav vse tekme. V polfinalu so na obeh obračunih ugnali Salonit iz Anhovega, medtem ko so bili člani Calcit Volley na dveh tekmah tesno boljši od Maribora. V medsebojnih obračunih je ACH dobil vse tekme.

ACH lovi 14. lovoriko, kamniški kolektiv pa peto, zadnjič je bil pokalni zmagovalec pred dvema letoma.

Pokal Slovenije, finale (Rdeča dvorana, Velenje) Sobota, 11. marec

Dozdajšnji odbojkarski pokalni zmagovalci 1991/92 Vileda Maribor

1992/93 Salonit Anhovo

1993/94 Vileda Maribor

1994/95 Maribor

1995/96 Salonit Anhovo

1996/97 Salonit Anhovo

1997/98 Fužinar

1998/99 Fužinar

1999/00 Salonit Anhovo

2000/01 Žurbi Team Kamnik

2001/02 Salonit Anhovo

2002/03 Salonit Anhovo

2003/04 Salonit Anhovo

2004/05 Autocommerce Bled

2005/06 Prevent Gradnje IGM

2006/07 Autocommerce Bled

2007/08 ACH Volley Bled

2008/09 ACH Volley Bled

2009/10 ACH Volley Bled

2010/11 ACH Volley Bled

2011/12 ACH Volley Ljubljana

2012/13 ACH Volley Ljubljana

2013/14 Salonit Anhovo

2014/15 ACH Volley Ljubljana

2015/16 Calcit Volleyball

2016/17 Calcit Volleyball

2017/18 ACH Volley Ljubljana

2018/19 ACH Volley Ljubljana

2019/20 ACH Volley Ljubljana

2020/21 Calcit Volley

2021/22 ACH Volley Ljubljana

2022/23 ?

