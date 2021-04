Kakšen bo pokalni odgovor izčrpanih državnih prvakov?

Dva dneva po tem, ko so odbojkarji OK Merkur Maribor v državnem prvenstvu končali prevlado ACH Volley, se v Ljubljani začenja zaključni turnir Pokala Slovenije za tekmovalno sezono 2020/2021, na katerem bo nastopilo sedem ekip. Pokalni zmagovalci bodo znani v petek, naslov prvakov branijo odbojkarji ACH Volleyja Ljubljana.

Za pokalno lovoriko se bo v črnuški športni dvorani borilo sedem moštev, Panvita Pomgrad, Salonit Anhovo, Krka, Hiša na kolesih Triglav, Merkur Maribor, Calcit Volley in ACH Volley Ljubljana, medtem ko se je SIP Šempeter nastopu odpovedal.

Slednji bi se moral v četrtfinalu meriti z ACH Volley, zato so branilci pokalne lovorike v četrtfinalu posledično prosti. ACH Volley Ljubljana se bo v sredinem polfinalu tako pomeril z zmagovalcem prvega četrtfinalnega dvoboja med Panvito Pomgradom in Salonitom Anhovo, ki se bo začel ob 14. uri. Ob 17. uri bo sledilo srečanje Krke in Hiše NaKolesih Triglava, ki sta se v tej sezoni med seboj pomerila trikrat, vsakič so bili boljši Gorenjci.

Zvečer četrtfinalni derbi

Ob 20. uri sledi še derbi prvega dne, med novimi državnimi prvaki, odbojkarji OK Merkur Maribor, in tretjim moštvom državnega prvenstva Calcit Volleyjem. Kamničani so na letošnjih medsebojnih tekmah slavili dvakrat, Mariborčani, ki priznavajo, da so po težki finalni seriji DP, v kateri jim je po zaostanku z 0:2 v zmagah uspel velik preobrat, pa enkrat.

Državni prvaki iz Maribora se bodo v večernem četrtfinalu pomerili s Kamničani, ki ne skrivajo želje po finalu oziroma lovoriki. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

"Na pokal bomo prišli kot na vsako tekmo. Na igrišče bomo stopili konkretno in dali svoj maksimum. Na kakšni ravni bomo, pa je vprašanje. Za nami je fantastična, a hkrati tudi zelo izčrpljujoča finalna serija. Ne iščemo nobenih izgovorov in alibijev, še vedno bomo skušali igrati na najvišji možni ravni in videli, kako bo. Vse ekipe bomo v Ljubljano prišle z namenom, da osvojimo pokal, tudi naša," pred srečanjem s Calcitom pravi trener državnih prvakov Sebastijan Škorc.

"Naš cilj je finale oziroma zmagati finale. Pokalno tekmovanje je tako, da se na vsaki stopnji odigra le ena tekma, zato imajo več možnosti za uspeh tudi druge ekipe. V četrtfinalu se sicer takoj srečamo z Mariborom, državnim prvakom. Žreb nam ni bil ravno naklonjen, se pa pripravljamo najbolje, kar se v tem obdobju da. Naredili smo nekaj korakov naprej in tudi nazadnje, ko smo igrali, mislim, da smo prikazali lepo in dobro igro. Pripravljeni smo, pričakujemo trd boj," pa razmišlja kapetan kamniške ekipe Mitja Gasparini.

Polfinalni srečanji bosta v sredo, finale pa v petek ob 18. uri.

ACH Volley po četrto zaporedno pokalno lovoriko

Zadnje tri pokalne lovorike so osvojili odbojkarji ACH Volleyja Ljubljana, druga ekipa letošnjega prvenstva, ki je sicer skupno pri 12 naslovih pokalnih zmagovalcev. Z osmimi lovorikami sledi Salonit Anhovo, Calcit Volley in Merkur Maribor pa sta doslej zmagala po trikrat. Kanalci so nazadnje slavili v sezoni 2013/14, Kamničani v sezoni 2016/17, Mariborčani pa v sezoni 1994/95.