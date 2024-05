Slovenci po maratonski zmagi nad olimpijske prvake

S turnirjema v Antalyi in Riu de Janeiru se je začela nova sezona odbojkarske lige narodov, ki ima za nekatere reprezentance še precej večjo težo kot v zadnjih letih. Delijo se namreč še zadnje vstopnice za olimpijske igre. Kdor bo po rednem delu lige narodov – po treh turnirjih, ki se bodo 23. junija končali v Stožicah in Manili – na pravi strani svetovne lestvice, pri čemer bo štel tudi geografski dejavnik, bo julija in avgusta sodeloval na olimpijskih igrah v Parizu.

Na voljo je manj kot polovica vozovnic. Sploh prvo v zgodovini bodo poskušali potrditi tudi Slovenci, ki so trenutno v odličnem položaju, da si zagotovijo olimpijske igre, a bo treba položaj zadržati vse do konca rednega dela lige narodov. V tej pa zbrati čim več zmag, štejejo tudi osvojeni nizi.

Francozi so ligo narodov odprli z zmago nad Bolgarijo. Foto: Guliverimage Varovanci Gheorgheja Cretuja so za uvod v četrtek po pravem maratonu s petimi nizi na kolena uspeli spraviti Nizozemce, ki se prav tako še borijo za olimpijsko vozovnico, danes pa jih ob 13. uri čaka zahtevnejši tekmec. Zoperstavili se bodo aktualnim olimpijskim prvakom Francozom. Ti so ligo narodov odprli z zmago brez izgubljenega niza proti Bolgarom.

Francozi so za Slovence dolgo časa veljali za eno tistih ekip, ki jim najmanj ustreza. Praktično so bili zanje nepremagljivi, Slovenci so izgubljali tudi tekme, na katerih so bili le korak do zmage. A ta dolgo pričakovani korak na pomembnih tekmah so storili na lanskem evropskem prvenstvu, ko so jih premagali v boju za tretje mesto.

"Združena Slovenija in velika želja"

"Prva tekma je za nami, intenzivnost je bila zelo visoka. Po toliko mesecih smo spet nazaj skupaj na igrišču, z nami je spet Tonček Štern, česar sem zelo vesel. Zmage smo zelo veseli in zmaga šteje. Pomembno je, da smo v zares težkih trenutkih ostali mirni in držali skupaj. Na drugi strani je bila danes res odlična Nizozemska in samo združena Slovenija ter velika želja igralcev, da zmagajo to tekmo, sta nam prinesli ta rezultat. Zares sem vesel te zmage in tega, da je Tonček spet z nami," pa je po prigarani zmagi dejal selektor Cretu.

Gheorghe Cretu je sredino zmago pripisal veliki želji svojih varovancev. Foto: CEV

Po Turčiji na Japonsko, nato v Stožice

Druga turnirja bosta med 4. in 9. junijem v Fukuoki in Ottawi, Slovenci bodo takrat igrali na Japonskem. Tretja turnirja bosta med 18. in 23. junijem v Ljubljani in Manili.

Najboljša osmerica po tretjem turnirju bo nato nastopila na zaključnem turnirju v Lodžu, ki bo med 27. in 30. junijem.

Kdo je že uvrščen na olimpijske igre? Francija, Nemčija, Brazilija, ZDA, Japonska, Poljska in Kanada.

Liga narodov, 23. maj Lestvica

Slovenske tekme, liga narodov Prvi turnir, Antalya Sreda, 22. maj

Slovenija – Nizozemska 3:2 (-31, 22, -20, 21, 25) Četrtek, 23. maj

Slovenija – Francija Sobota, 25. maj

Slovenija – Kanada Nedelja, 26. maj

Slovenija – Poljska Drugi turnir, Fukuoka Sreda, 5. junij

Slovenija – Turčija Petek, 7. junij

Brazilija – Slovenija Sobota, 8. junij

Japonska – Slovenija Nedelja, 9. junij

Bolgarija – Slovenija Tretji turnir, Stožice Torek 18. junij

20.30 Slovenija – Argentina Četrtek, 20. junij

20.30 Kuba – Slovenija Sobota, 22. junij

20.30 Slovenija – Italija Nedelja, 23. junij

20.30 Srbija – Slovenija

