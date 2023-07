Začenja se s ponovitvijo lanskega finala, Slovenci na delu v četrtek

Na Poljskem je vse pripravljeno na zaključni turnir letošnje izvedbe lige narodov. Medtem ko so se v ženski konkurenci končne zmage veselile Turkinje, bodo zmagovalci moške konkurence znani v nedeljo. Že danes bo dvorana Ergo Arena v Gansku, ki sprejme okoli 11.000 gledalcev, gostila prva četrtfinalna dvoboja.

Ob 17. uri bodo na igrišče stopili Američani, ki so redni del končali na prvem mestu, z desetimi zmagami in 31 točkami, in Francozi. Galski petelini, ki so kot edini že uvrščeni na olimpijske igre, so vstopnico za zaključni turnir ujeli kot zadnji, z osmim mestom. Gre za ponovitev lanskega finala, v katerem so s 3:2 zmagali Francozi.

V večernem četrtfinalu se bodo aktualni evropski in svetovni prvaki Italijani pomerili z Argentino, reprezentanci sta končali na četrtem oziroma petem mestu.

Zmagovalca dvobojev se bosta v sobotnem polfinalu pomerila med seboj.

Slovenci si bodo polfinale poskušali priigrati v četrtek ob 17. uri, ko jim bodo nasproti stali Japonci. Foto: Volleyballworld

Slovenci v četrtek nad Japonce

Druga četrtfinala obračuna bosta v četrtek. Slovenci se bodo ob 17. uri zoperstavili drugi reprezentanci rednega dela Japonski, ki je bila dolgo vodilna, ob koncu pa porazih z Italijo in Poljsko prvo mesto predala Američanom. zasedba Gheorgheja Cretuja se v rednem delu z azijsko reprezentanco ni srečala. Zadnjič sta si nasproti stali pred dobrim letom dni. Na turnirju lige narodov na Filipinih so bili takrat s 3:1 boljši odbojkarji iz Azije.

V drugem četrtkovem četrtfinalu se obeta poslastica med gostitelji Poljaki in Brazilci. Zmagovalec dvoboja se bo v soboto za finale udaril z zmagovalcem tekme med Slovenci in Japonci.

Liga narodov je s tem imenom na sporedu petič, dvakrat so slavili Rusi, ki letos zaradi agresije na Ukrajino ne nastopajo. Poleg Francozov imajo en naslov še Brazilci, sicer z devetimi naslovi rekorderji po zmagah v svetovni ligi.

Odbojkarska liga narodov, zaključni turnir v Gdansku, četrtfinale

Sreda, 19. julij