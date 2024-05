Slovenci se odpravljajo po novo zmago, s katero bi naredili še korak k uresničitvi sanj

Slovenska odbojkarska reprezentanca ima po prvih dveh tekmah nove sezone lige narodov na računu dve zmagi in pet točk. Najprej je po petih nizih premagala Nizozemsko, nato pa s 3:1 še olimpijske prvake in gostitelje naslednjih OI Francoze. Slovenci so imeli v petek tekmovanja prost dan, ob 13. uri pa jim bodo nasproti stali Kanadčani, ki so si že zagotovili olimpijsko vozovnico. Tej so vse bližje tudi Slovenci.

V Antalyi in Riu de Janeiru potekata uvodna turnirja lige narodov, ki ima za nekatere reprezentance še precej večjo težo kot v zadnjih letih. Tudi za slovensko. Delijo se še zadnje vstopnice za olimpijske igre. Kdor bo po rednem delu lige narodov – po treh turnirjih, ki se bodo 23. junija končali v Stožicah in Manili – na pravi strani svetovne lestvice, pri čemer bo štel tudi geografski dejavnik, bo julija in avgusta sodeloval na olimpijskih igrah v Parizu.

Že pred ligo narodov so si nastop na OI zagotovile Francija, Nemčija, Brazilija, ZDA, Japonska, Poljska in Kanada, tako da je na voljo manj kot polovica vozovnic (na OI nastopi 12 reprezentanc). Sploh prvo v zgodovini poskušajo potrditi tudi Slovenci, ki so v odličnem položaju, da si zagotovijo olimpijske igre, a ga bo treba zadržati vse do konca rednega dela lige narodov, v tej pa zbrati čim več zmag in osvojenih nizov.

Gheorghe Cretu v četrtek ni računal na kapetana Tineta Urnauta, sijajno pa ga je nadomestil Rok Bračko. Foto: www.alesfevzer.com

Naslednji izziv: Kanada

Slovenci so potrjevanje olimpijske vozovnice začeli v Turčiji, kjer so najprej po petih nizih premagali Nizozemce, ki se prav tako še borijo za olimpijske igre, a jim kaže precej slabše kot varovancem Gheorgheja Cretuja. Ti so na drugi tekmi zaigrali brez kapetana Tineta Urnauta, ki čuti bolečine v vratu, tako da je romunski strateg na slovenski klopi v ogenj poslal 20-letnega Roka Bračka, ki je odlično izkoristil svojo priložnost in dokazal, da zna biti v prihodnosti pomemben člen slovenske reprezentance.

Slovenski odbojkarji so pred današnjim začetkom tekmovalnega dne na sedmem mestu svetovne lestvice, pred njimi je med tistimi, ki uradno še nimajo zagotovljenega nastopa pod petimi krogi, le Italija. Za zdaj gredo Slovencem na roko precej tudi izidi tekem neposrednih tekmecev za olimpijske igre.

Kanadčani bodo sobotni nasprotnik Slovencev. Foto: VolleyballWorld

Cretujeva zasedba bo po tekme prostem petku znova v akciji danes ob 13. uri, ko ji bodo nasproti stali Kanadčani. Ti so si v lanskih olimpijskih kvalifikacijah na Kitajskem skupaj s Poljaki zagotovili dragoceno vstopnico. Kanadčani so po treh tekmah pri dveh zmagah (premagali so Turčijo in Bolgarijo) in porazu. Zadala jim ga je Poljska, s katero se bodo Cretujevi pomerili v nedeljo ob 13. uri.

Slovenci so se s Kanadčani do zdaj pomerili štirikrat in jih vselej premagali. Dvakrat v ligi narodov, obakrat brez izgubljenega niza, na prijateljskih tekmah pa še dvakrat s 3:1.

Po Turčiji na Japonsko, nato v Stožice

Druga turnirja bosta med 4. in 9. junijem v Fukuoki in Ottawi, Slovenci bodo takrat igrali na Japonskem. Tretja turnirja bosta med 18. in 23. junijem v Ljubljani in Manili.

Najboljša osmerica po tretjem turnirju bo nato nastopila na zaključnem turnirju v Lodžu, ki bo med 27. in 30. junijem.

Liga narodov, 24. in 25. maj Lestvica lige narodov Stanje na svetovni lestvici

Slovenske tekme, liga narodov Prvi turnir, Antalya Sobota, 25. maj

13.00 Slovenija – Kanada Nedelja, 26. maj

13.00 Slovenija – Poljska Drugi turnir, Fukuoka Sreda, 5. junij

Slovenija – Turčija Petek, 7. junij

Brazilija – Slovenija Sobota, 8. junij

Japonska – Slovenija Nedelja, 9. junij

Bolgarija – Slovenija Tretji turnir, Stožice Torek 18. junij

20.30 Slovenija – Argentina Četrtek, 20. junij

20.30 Kuba – Slovenija Sobota, 22. junij

20.30 Slovenija – Italija Nedelja, 23. junij

20.30 Srbija – Slovenija

Preberite še: