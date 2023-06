Varovanci romunskega stratega na slovenski klopi Gheorgheja Cretuja so po peti od 12 tekem lige narodov pri štirih zmagah in enem porazu, kar jih uvršča na četrto mesto. Drugi turnir so v torek v Orleansu v Franciji začeli s pomembno zmago nad Argentino, popoldan pa je pred njimi nova naloga in nov boj za pomembne točke.

Slovenci se bodo za peto zmago pomerili s Kanadčani, papirnata vloga favoritov je na strani naše zasedbe. Kanadčani so sicer ligo narodov na domačem turnirju odprli z zmago proti Kubi, nadaljevali pa s štirimi porazi. Zadnjega jim je v torek s 3:1 zadala edina še neporažena reprezentanca Japonska.

Gheorghe Cretu zahteva osredotočenost in spoštovanje tekmeca na vsakem obračunu. Foto: Volleyballworld

Brez podcenjevanja

"Argentina je težek nasprotnik, ki v obrambi igra izjemno dobro. Servirajo zelo konstantno in dobro zadevajo svoj cilj. V kar nekaj trenutkih, ko je že kazalo, da smo zlomili njihov odpor, se jim je uspelo vrniti v igro. Take tekme nam pomagajo, da se razvijamo, da razvijamo našo igro in da se spomnimo, kako težko je igrati, ko tekme za nekaj štejejo, kot šteje ta liga narodov. Vsi vemo, kaj je v igri, zato potrebujemo take nasprotnike, potrebujemo trenutke, ko moramo zmagovati, ko smo pod pritiskom in ko se moramo boriti, ko smo pod pritiskom. Dobro smo reagirali, po izgubljenem prvem nizu smo se hitro pobrali in si povrnili samozavest," je po torkovi zmagi dejal Cretu in dodal "Kanada je drugačen tekmec, na prvi tekmi so jih Japonci ranili, pričakujem, da se bodo borili za vsako žogo. Tako je bilo tudi na Japonskem. Vemo, kako borbene so ekipe v tem tekmovanju in takšno tekmo pričakujemo tudi zdaj. Pričakujem zahtevno tekmo."

Romun vselej zahteva popolno osredotočenost in spoštovanje tekmeca: "Površnost, jemanje tekme z levo roko te lahko drago staneta, sta lahko zelo draga šola."

Japonci še ne poznajo poraza. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Neporaženi Japonci proti četrtkovim tekmecem Slovencev

Še pred slovensko tekmo bosta na igrišče v Orleansu stopila neporažena Japonska in Kuba, s katero se bodo Slovenci pomerili v četrtek ob 20.30. Uvodno tekmo dneva na turnirju v Rotterdamu bosta odigrala Iran in Italija, popoldan tam sledi srečanje med Ameriko in Kitajsko. Prva bo iskala peto zmago. Zvečer še dvoboja med Francijo in Argentino ter Nemčijo in Poljsko.

Osmerica na zaključni turnir

Vsaka od 16 reprezentanc odigra tri turnirje lige narodov, na vsakem štiri tekme (skupno 12), najboljših osem se nato uvrsti na zaključni turnir, ki bo v drugi polovici julija v Gdansku.

Slovenci bodo tretji turnir igrali med 4. in 9. julijem v Pasay Cityju na Filipinih.

