Slovenci v Franciji proti "ekipi, ki igra hitro in ne dela veliko napak"

Začenja se drugi turnir lige narodov, ki ga bodo Slovenci odigrali v francoskem Orleansu. Njihov prvi tekmec v torek ob 16.30 bodo Argentinci, ti so na trenutni lestvici mesto pred slovensko izbrano vrsto. Do sobote se bodo varovanci Gheorgheja Cretuja merili še s Kanado, Kubo in Brazilijo.

Pred slovensko odbojkarsko reprezentanco je drugi turnir lige narodov. S prvega na Japonskem so se vrnili s tremi zmagami (Srbija, Francija in Iran) in porazom (Bolgarija), kar jih pred začetkom drugega turnirja, ki ga bodo odigrali v Franciji, uvršča na četrto mesto med 16 reprezentancami.

Pred zasedbo Gheorgheja Cretuja so novi štirje preizkusi. Ob 16.30 se bodo pomerili z Argentino, ki je prav tako pri treh zmagah in devetih točkah, a mesto pred Slovenci, in sicer je tretja.

Brez poklanjanja točk

"Začetek vsakega tekmovanja je tradicionalno zahteven, nič drugače ne bo tokrat. Uvodoma nas čaka tekma proti ekipi, ki igra hitro in ne dela veliko napak. Morali bomo biti natančni in osredotočeni predvsem na svojo igro, s katero tekmecem ne smemo poklanjati neposrednih točk brez boja. Za to moramo obdržati osredotočenost v igri kar najdlje. Če ne bo tako, nas bodo kaznovali," je pred obračunom z Južnoameričani v izjavi za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejal selektor Cretu. Ta je z izbranci v ponedeljek popoldne prvič treniral v dvorani CO'MET, ki bo gostila tekmo.

Foto: OZS

"Argentinci so prvi turnir lige narodov odigrali resnično super. Mi bomo v Orleansu na vsaki tekmi iskali zmago. Zavedamo se svoje kakovosti, kje smo dobri in kaj lahko še popravimo. Pričakujem zahtevno tekmo ter z naše strani izjemno borbeno predstavo. Upam, da nam uspe," pa pred začetkom druge tretjine dvobojev v ligi narodov razmišlja podajalec Gregor Ropret.

Z Argentinci so se slovenski odbojkarji nazadnje pomerili pred slabim letom dni, prav tako na drugem turnirju lige narodov, ki je bil tedaj na Filipinih. Zmaga s 3:1 je bila edina, ki so jo tedaj Slovenci dosegli na štirih tekmah v azijski državi.

Cretu je pred odhodom v Francijo opravil eno spremembo. V domovini je tokrat ostal Rok Bračko, z ekipo pa je odpotoval njegov vrstnik – oba sta rojena leta 2004 – Nik Mujanović. Zadnji je ob poškodovanem Tončku Šternu edini razpoložljivi korektor na pripravah reprezentance. 204 centimetre visok odbojkar kamniškega kluba je na pripravah sodeloval na vseh aktivnostih, ob tem pa v preteklem tednu opravil še zadnje maturitetne obveznosti.

Poleg Mujanovića se bodo v dresu Slovenije tekmecem zoperstavili še srednji blokerji Danijel Koncilja, Jan Kozamernik, Alen Pajenk in Sašo Štalekar, prosta igralca Jani Kovačič in Urban Toman, podajalca Uroš Planinšič in Gregor Ropret ter sprejemalci Klemen Čebulj, Matej Kök, Rok Možič, Žiga Štern in Tine Urnaut.

Slovenci bodo v sredo ob 16.30 igrali s Kanado, v četrtek ob 20.30 s Kubo, v soboto ob 16.30 pa še z Brazilijo.

Osmerica na zaključni turnir

Kvartet preizkusov bo zelo pomemben pri lovljenju mesta med najboljšo osmerico, ki jo po zadnjem turnirju prvega dela – Slovenija bo z njim med 4. in 9. julijem opravila v Pasay Cityju na Filipinih – čaka končnica tekmovanja v poljskem Gdansku.

