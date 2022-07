Slovenci navijajo za ZDA in Italijo, nato po zmago nad Poljsko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred slovensko odbojkarsko reprezentanco je le še zadnja tekma tretjega turnirja Lige narodov, ob 20. uri se bo pomerila z gostiteljico Poljsko. Slovenci imajo pred zadnjim dnem še vedno možnosti za preboj na zaključni turnir, za katerega je na voljo le še ena vstopnica. Za to bi morali premagati Poljake, ob tem pa upati na ugodna razpleta tekem med ZDA in Argentino ter Italijo in Nizozemsko, ki bosta na sporedu že zgodaj zjutraj oziroma popoldne.

Slovenski odbojkarji bodo zvečer proti Poljakom odigrali zadnjo tekmo tretjega turnirja Lige narodov, v kateri so lani zasedli četrto mesto, v letošnji pa se stvari niso razpletale po željah. Šele na turnirju v Gdansku je selektor Mark Lebedew lahko prvič računal na popolno zasedbo (pridružil se jim je Klemen Čebulj), prav tako so Slovencem pred tem preglavice povzročale poškodbe in pozitivni testi na novi koronavirus izkušenih členov.

Izkupiček slovenske zasedbe z 11 tekem je pet zmag in šest porazov, zadnjega jim je v petek zadal Iran, ki je v soboto na kolena spravil še Srbijo in si zagotovil predzadnjo vstopnico za zaključni turnir.

Slovenci lahko kljub porazu sicer še upajo na osmo mesto, a še zdaleč niso odvisni le od sebe. Že pred tekmo z gostiteljico Poljsko, proti kateri nujno potrebujejo zmago, se namreč lahko zgodi, da možnosti ne bo več.

Na zadnjo vstopnico namreč še upajo Nizozemci in Argentinci. Južnoameričani se bodo v Osaki zjutraj po slovenskem času pomerili z ZDA, tulipane pa ob 17. uri čaka tekma z gostiteljico final eight Italijo. Slovenci tako pesti stiskajo za Američane in Italijane.

"Ne vem natanko, kakšne so še naše možnosti za uvrstitev na zaključni turnir, a čaka nas še tekma s Poljsko, s katero Slovenija vedno igra na visoki ravni. Prepričan sem, da bomo videli najboljšo predstavo Slovenije v ligi narodov doslej," je po petkovem porazu z Iranom dejal Avstralec na slovenski klopi Lebedew, Jani Kovačič pa: "Dvorana bo polna, tako da bo to dodatna motivacija. Če bomo z glavo pri stvari, če si bomo želeli zmage, potem se lahko zgodi vse."

Slovenci in Poljaki so se zadnjič srečali jeseni, v polfinalu evropskega prvenstva v Katovicah, ko so s 3:1 slavili naši odbojkarji.

Bologna v pričakovanju osmerice, vrhunec SP konec avgusta v Sloveniji

Po treh turnirjih si osmerica zagotovi vstopnico za zaključni turnir, ki bo med 20. in 24. julijem v Bologni. Na lanskem, ki je potekal v mehurčku v Riminiju, so zmagali Brazilci.

Liga narodov je za reprezentance predvsem priprava na svetovno prvenstvo, ki bo konec avgusta in v začetku septembra tudi v Sloveniji.

Vrhunec reprezentančne sezone se bo začel 26. avgusta, ko bo svetovno prvenstvo s kar štirimi skupinami potekalo v Stožicah. Foto: Grega Valančič/Sportida

Stožice bodo gostile kar štiri od šestih skupin, pa tudi tekme osmine finala in četrtfinala. Tekme za odličja bodo na Poljskem.

Slovenci so v skupini s Kamerunom, Francijo in Nemčijo.