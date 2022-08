Odbojkarice konec tedna v Mariboru začenjajo lov na EP

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska ženska odbojkarska reprezentance bo v soboto v Mariboru začela kvalifikacije za evropsko prvenstvo, ki ga bodo prihodnje leto gostile Belgija, Italija, Estonija in Nemčija. Prve tekmice Slovenk bodo Avstrijke, tekma se bo v dvorani Tabor začela ob 19.30. V skupini D so ob sosedah še Gruzijke in Azerbajdžanke.