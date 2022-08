Slovenke odštevajo dneve: "Na trenutke dobra igra, a nihanj je še preveč"

Slovenke so v zadnjih treh dneh odigrale tri pripravljalne tekme z Grkinjami, dvakrat so se razšle z neodločenim rezultatom, enkrat so zmagale. Kvalifikacije za evropsko prvenstvo bodo začele 20. avgusta v Mariboru proti Avstrijkam.

Potem ko so se Slovenke in Grkinje pretekli teden med seboj merile v Kranjski Gori, so si v tem tednu trikrat nasproti stale še na grških tleh. Uvodno srečanje se je končalo z neodločenim izidom 2:2 (-23, 22, -18, 21), drugo tekmo so prepričljivo, z 0:3 (-20, -16, -21), dobile Slovenke, na tretji tekmi pa sta se reprezentanci znova razšli z rezultatom 2:2 (21, 27, -14, -24).

"Izboljšati se v protinapadu, pri sprejemu še težave"

"Rezultat je bil na vseh tekmah približno enak, ekipi sta precej izenačeni. Danes smo imeli nekaj težav z zbranostjo, dekleta so se težko osredotočala na igro. Glede na to je rezultat 2:2 za nas kar dober. Moramo se še izboljšati, še posebej igro v protinapadu. Na zadnji tekmi smo se v veliki meri posvetili bloku in obrambi, tudi protinapadom, na drugi strani pa je bila Grčija zelo dobra, zelo dobro je tudi servirala. Pri sprejemu imamo še težave. Čaka nas delo, še naprej moramo delati kot ekipa, držati skupaj in se pripraviti na začetek kvalifikacij," je za Odbojkarsko zvezo Slovenije povedal selektor Marco Bonitta.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Zmanjšati nihanja

"Z rezultatom drugega dela pripravljalnih tekem z Grčijo ne smemo biti čisto zadovoljne, saj menim, da bi lahko iztržile več. Na trenutke smo prikazale dobro igro, vseeno pa imamo še preveč nihanj. Upam, da bomo v dneh, ki so nam še preostali pred prvo tekmo, to odpravile in igro spravile na še višjo raven," po zadnjih pripravljalnih tekmah pravi kapetanka Saša Planinšec, Darja Eržen pa dodaja: "Tekme z Grčijo so bile v primerjavi s tistimi v Kranjski Gori v določenih elementih po mojem mnenju boljše, še vedno pa imamo v igri preveč nihanja in premalo koncentracije, sploh v končnicah oziroma v drugi polovici nizov, ko naredimo preveč zaporednih napak. Pri dolgih točkah moramo biti bolj zbrane, v težkih trenutkih pa moramo znati ohraniti ekipni duh."

"Na trenutke smo prikazale dobro igro, vseeno pa imamo še preveč nihanj," po zadnjih pripravljalnih tekmah z Grkinjami pravi kapetanka Saša Planinšec. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Z Grkinjami smo vsega skupaj odigrale šest pripravljalnih tekem. Mislim, da nam je šlo na splošno gledano kar dobro, je pa še nekaj napak, ki jih moramo odpraviti. Temu se bomo morali posvetiti na zadnjih treningih. Po mojem mnenju smo v Kranjski Gori igrale celo nekoliko bolje kot v Solunu, je pa res, da je bilo potovanje sem precej naporno, tudi urnik je bil zelo natrpan. Kakorkoli, pred nami je še nekaj dela, odpraviti moramo napake, ki se nam še dogajajo, in čim bolje izkoristiti treninge, ki so nam še na voljo. Vsi se zavedamo, da se kvalifikacije začenjajo že zelo kmalu," pa meni Eva Zatkovič.

Začetek in konec kvalifikacij doma

Slovenke bodo kvalifikacije za evropsko prvenstvo začele pred domačimi navijači. V soboto, 20. avgusta, se bodo v dvorani Tabor v Mariboru pomerile z Avstrijkami, povratna tekma bo štiri dni kasneje v Gradcu.

Slovenke bodo kvalifikacije odprle 20. avgusta v Mariboru proti Avstriji. Foto: Aleš Oblak

Sledili bosta gostovanji v Gruziji in Azerbajdžanu (27. avgusta in 3. septembra), za konec pa se bodo 7. oziroma 10. septembra z Azerbajdžankami in Gruzijkami pomerile še v štajerski prestolnici.

Na evropsko prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Belgiji, Italiji, Estoniji in Nemčiji, se bosta uvrstili najboljši dve reprezentanci.