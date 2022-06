19 ur po zmagi tekma, ki je niso igrali še nikoli

Varovanci avstralskega stratega Marka Lebedewa so slavili proti Avstraliji s 3:0, vsega 19 ur po koncu obračuna pa jih že čaka nov preizkus proti bolj spočitemu azijskemu predstavniku. Kitajci so v Brasilii odigrali dva obračuna in obakrat izgubili. Prvi dan je bil boljši Iran s 3:1 v nizih, nato pa je z enakim izidom slavila še Japonska.

Kitajci ne sodijo v sam vrh svetovne odbojke, na lestvici Mednarodne odbojkarske zveze FIVB zasedajo 23. mesto, Slovenija je deveta. Kakšna bo razlika v dvorani Nilson Nelson v brazilski prestolnici, pa bo odvisno predvsem od regeneracije in učinkovitosti hitre taktične priprave na dvoboj. "Imamo zelo dober strokovni štab, trenerji in skavti so zelo izkušeni in so že začeli priprave na naslednjo tekmo proti Kitajski. Moramo nazaj v hotel in se pripraviti na zadnjo tekmo," je po zmagi proti svoji Avstraliji dejal Lebedew.

Na tekmi proti Avstraliji se je ob svojem uradnem debiju v začetni postavi med drugimi zelo izkazal Črtomir Bošnjak. Dosegel je devet točk, v napadu pa zaključil sedem od 12 žog. "Zame liga narodov predstavlja nek nov ritem. Ogromno tekem zapovrstjo zahteva dobro psihično in fizično pripravljenost. So pa to super izzivi in se jih je treba navaditi. Takšna so velika tekmovanja, veselimo pa se tudi že turnirja na Filipinih."

Liga narodov:



Brasilia: skupina 1:

Sobota, 11. 6.:

20.00 ZDA - Brazilija

23.00 Slovenija - Kitajska

02.00 Iran - Avstralija



Nedelja, 12. 6.

15.00 Brazilija - Kitajska

18.00 Iran - Japonska

21.00 Nizozemska - Avstralija



Ottawa: skupina 2:

Sobota, 11. 6.:

19.00 Nemčija - Srbija

22.00 Bolgarija - Poljska

01.00 Kanada - Italija



Nedelja, 12. 6.:

17.00 Francija - Poljska

20.00 Argentina - Italija

23.00 Bolgarija - Kanada



Lestvica:



1. Francija 3 tekme - 3 zmage - 9 točk

2. ZDA 3 - 3 - 8

3. Japonska 3 - 2 - 7

4. Brazilija 2 - 2 - 6

5. Nemčija 3 - 2 - 5

6. Srbija 3 - 2 - 5

7. Argentina 3 - 1 - 4

8. Poljska 2 - 1 - 3

9. Iran 2 - 1 - 3

10. Italija 2 - 1 - 3

11. Slovenija 3 - 1 - 3

12. Nizozemska 3 - 1 - 3

13. Bolgarija 2 - 0 - 1

14. Kitajska 2 - 0 - 0

15. Kanada 2 - 0 - 0

16. Avstralija 2 - 0 - 0