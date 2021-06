Kapetan makedonske reprezentance okrepil ACH Volley

Pri ACH Volley Ljubljana nadaljujejo s kadrovanjem. Po prihodu dveh slovenskih in dveh srbskih reprezentantov so se za sodelovanje dogovorili s kapetanom makedonske reprezentance Nikolo Gjorgievim.

Izkušeni Makedonec, ki igra na položaju korektorja, je v dozdajšnji karieri zastopal barve številnih evropskih velikanov, med drugimi Paris Volley, VfB Friedrichshafen in İnegöl Belediyesi, od koder se tudi seli v Ljubljano. Pot ga je ponesla tudi v deželo vzhajajočega sonca, kjer se je v sezoni 2016/2017 s Toray Arrows veselil naslova japonskega prvaka. Klub ACH Volley Ljubljana bo za 35-letnika tako enajsti klub v bogati karieri.

"Sem zelo vesel in počaščen, da prihajam v tako organiziran klub. Že od malih nog spremljam ACH in vedno je bil moj cilj, da nekoč tukaj tudi zaigram. Na Ljubljano me vežejo lepi spomini, saj smo tukaj z makedonsko reprezentanco zmagali tekmo evropskega prvenstva leta 2019 ravno proti domači zasedbi. Ekipa, ki se sestavlja za bodočo sezono je zelo močna in sposobna klub popeljati do vseh domačih lovorik ter do odmevnega rezultata v evropskih tekmovanjih," je ob podpisu sodelovanja dejal 196 centimetrov visoki Gjorgiev.

