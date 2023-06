"Srbi, ki so v Nagojo prišli z nekoliko okrnjeno zasedbo, imajo kakovostne igralce na vseh položajih. Nevarnost nam preti od povsod, na to moramo biti pripravljeni. A tudi mi imamo svoja orožja, ki jih moramo s pridom izkoristiti," pred uvodnim dvobojem lige narodov, ki ga bo slovenska odbojkarska reprezentanca v sredo ob 8. uri po srednjeevropskem času odigrala proti Srbiji, pravi selektor Slovencev Gheorghe Cretu.

Slovenski odbojkarji odštevajo ure do začetka letošnje izvedbe lige narodov. Uvodni turnir bodo odigrali na Japonskem, natančneje v dvorani Nippon Haishi v Nagoji. Slovenci so na azijsko prizorišče prispeli v nedeljo zvečer, v ponedeljek opravili dva treninga, v torek pa še zadnjega pred sredino prvo tekmo. Na tej jim bo ob 8. uri po srednjeevropskem času nasproti stala Srbija.

"Paziti na napake in ohranjati mirnost"

"Najpomembnejše bo, da se bomo znali osredotočiti na svojo igro in šele potem na nasprotnika. Še posebej na začetku turnirja, ko je zelo pomembno, da nadzoruješ stvari, ki se dogajajo na tvoji strani igrišča. Paziti moramo, da ne bomo naredili preveč napak in da bomo ohranjali mirnost v vseh fazah tekme. Ne sme biti pomembno, ali gre za sredino niza, za njegov konec ali pa začetek, saj bo treba ves čas držati ritem in na ta način iztržiti čim več. Srbi, ki so v Nagojo prišli z nekoliko okrnjeno zasedbo, imajo kakovostne igralce na vseh položajih. Nevarnost nam preti od povsod, na to moramo biti pripravljeni. A tudi mi imamo svoja orožja, ki jih moramo s pridom izkoristiti," je pred uvodnim srečanjem v izjavi za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejal romunski strateg na slovenski trenerski klopi Gheorghe Cretu.

Osredotočeni nase

"Kakšnih velikih skrivnosti med nami in Srbi ni. Res je, da jim manjka nekaj standardnih članov njihove udarne zasedbe, vendar ima Srbija kljub temu še vedno velik nabor kakovostnih igralcev, ki igrajo v najboljših klubih v tujini. Pomembno bo, kako bomo igrali mi, kakšno igro bomo prikazali. Le-ta je zdaj že na dokaj visoki ravni. Želim si, da bi igrali vsaj tako dobro, kot smo na pripravljalnih tekmah proti Nizozemcem. Gledati moramo predvsem nase in potem bo rezultat prišel sam od sebe," je prepričan podajalec Gregor Ropret.

Slovenci bodo po tekmi s Srbi v četrtek ob 5. uri igrali z Bolgari, v petek sledi tekmovanja prost dan, v soboto srečanje s Francijo (5.40), v nedeljo pa se bodo za konec prvega turnirja (5.40) pomerili še z Iranom. Drugi turnir bodo igrali v Franciji, tretjega pa na Filipinih. Po treh turnirjih se bo osem od 16 sodelujočih reprezentanc uvrstilo na sklepni turnir, ki bo med 19. in 23. julijem v Gdansku.

Turnir elitne lige narodov se je v Nagoji začel z zmago Kitajcev s 3:2 nad Bolgarijo, sledi dvoboj med gostiteljico Japonsko in Iranom. V Kanadi bosta danes na delu Italija in Argentina.

Zmagovalci zadnje izvedbe tekmovanja so Francozi.

Liga narodov, 1. turnir (Nagoja), slovenske tekme Sreda, 7. junij

8.00 Slovenija – Srbija Lestvica: Četrtek, 8. junij

5.00 Slovenija – Bolgarija (5.00) Sobota, 10. junij

5.40 Francija – Slovenija (5.40) Nedelja, 11. junij

5.40 Slovenija – Iran (5.40)

Slovenska reprezentanca na prvem turnirju lige narodov (Nagoja): Sprejemalci: Rok Bračko, Klemen Čebulj, Matej Kök, Rok Možič, Žiga Štern, Tine Urnaut

Srednji blokerji: Danijel Koncilja, Jan Kozamernik, Alen Pajenk, Sašo Štalekar

Prosta igralca: Jani Kovačič, Urban Toman

Podajalca: Uroš Planinšič, Gregor Ropret

Štab reprezentance Selektor: Gheorghe Cretu

Pomočnik selektorja: Matteo De Cecco

Pomočnik selektorja: Zoran Kedačič

Trener za telesno pripravo: Gioele Rosellini

Zdravnik: Mile Majstorović

Fizioterapevt: Pietro Bavutti

Maser: Žiga Planinc

Statistik: Bogdan Szczebak

Statistik: Mateusz Nykiel

Vodja ekipe: Alen Djordjevič

