Popoln dan za ekipo Bahrain - Victorious na dirki Po Sloveniji. Osrednji junak je v ciljnem šprintu v Rogaški Slatini postal Phil Bauhaus, ki je izpostavil izredno delo moštvenega kolega Mateja Mohoriča. Odlični slovenski kolesar je namreč lovil ubežnike, bil v veliko pomoč tudi pri zaključnem šprinterskem vlaku, po koncu dneva pa poudaril, kako močne noge ima in kaj to pomeni v luči petkove etape, ki jo želi osvojiti.

Za šprinterje je bila druga etapa dirke Po Sloveniji od Žalca do Rogaške Slatine v dolžini 178 kilometrov zelo naporna. Na edinem gorskem cilju Celjski koči (II. kategorija) so ekipe, v prvi vrsti kolesarji UAE Emirates, navili tako močan tempo, da je sredin zmagovalec Dylan Groenewegen (Jayco AlULa) odpadel in ni več ujel priključka.

Da je bil dan težak, je poudaril tudi šprinter moštva Bahrain - Victorious Phil Bauhaus, ki je bil v sredo tretji, danes pa je prav tako spadal v ožji krog favoritov za končni uspeh: "Zame in za preostale šprinterje je bil težak dan. Ekipa UAE Emirates je na vzponu navila tempo. Ves dan je šlo gor in dol. Veliko sem trpel."

Mohorič do podrobnosti razložil, kaj se je dogajalo

"Na klancu smo upali na mirnejši tempo, da bo Phil zdržal, a je ekipa UAE Emirates napadla. Phil je ujel nazaj priključek kmalu po zaključku spusta. Nato je šlo po ozkih cestah kar hitro. Skupina, ki se je izoblikovala v ospredju, je šla precej hitro in smo jo morali ujeti," je o ključnem delu spregovoril njegov moštveni kolega Matej Mohorič.

Prav slovenski kolesar je bil poglaviten mož pri narekovanju tempa glavnine, ki je lovila zadnja ubežnika: "Večkrat so na kratke vzpone napadli. Poizkušal sem držati visok ritem, a ne previsok, da je Phil zdržal. Vsi smo držali skupaj. V zaključku smo mu pripravili najboljši možni izhodiščni položaj. Ben Healy je sicer dobro izkoristil trenutek nepozornosti. Dobro je poskusil, a mi je na moč uspelo pokriti napad in potem še malce potegniti do krožišča. Iz krožišča smo bili nato trije, kar je bilo dovolj za prinesti na pladnju."

Danes pomagal kolegu do zelene majice. Jo bo jutri oblekel sam?

Phil Bauhaus je danes oblekel zeleno majico. Jo bo jutri predal moštvenemu kolegu Mateju Mohoriču, ki je danes garal za njegovo zmago? Foto: Jaka Lopatič In v ciljnem šprintu je nato Bauhaus pred Albertom Dainesejem in Luko Mezgecem, ki je v sredo padel, slavil etapni uspeh, kar je prineslo v vrste Bahrain - Victorious veliko veselje. Jasno je bilo, da je nemški kolesar po uspešnem dnevu z izbranimi besedami govoril o Mohoriču, ki bil danes prava desna roka: "Eden najboljših na svetu je. Če ga imaš v ekipi, je prednost. Vedno imaš več spoštovanja, več svobode. Ni mu treba reči, kaj mora narediti. Zelo izkušen je. Danes je pomagal pri šprinterskem vlaku, ker je tako dober na kolesu."

Bauhaus bo jutri nosil zeleno majico najboljšega na dirki, lahko pa se zgodi, da jo bo v Novi Gorici predal prav Mohoriču, ki se spogleduje z etapno zmago: "Tretja etapa mi je pisana na kožo. Vzpon je na limitu, kar dolg je, ima 300 višinskih metrov. Danes sem se dobro počutil. Upam, da držim priključek z najboljšimi in potem poskusim napasti pri spustu ali v zaključnem šprintu."

In kako bi ocenil noge pred nadaljevanjem dirke, v kateri bo zagotovo skušal ponoviti lanskoletni uspeh iz zadnje etape, saj gre tudi letošnja pred prihodom v Novo mesto čez znamenito Trško Goro. "Danes so bile kar devet od deset," se je sprva zasmejal in nadaljeval: "Počutim se v redu. Noge so dobre. Veselim se jutrišnje in nedeljske etape ter nadaljevanja sezone."

