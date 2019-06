Nekdanji reprezentant okrepil Maribor

"Vesel sem dogovora z OK Maribor. Zgodba, ki sta jo predstavila Matjaž Strdin in Sebastijan Škorc, se mi zdi zelo zanimiva in ambiciozna. Lahko rečem, da glede na povedano gledalce v prihajajoči sezoni čaka zanimiva in dobra odbojka," je ob podpisu dejal korektor, ki je do zdaj branil barve Panvite.

Škoro ga zelo ceni

Nove pridobitve na položaju korektorja se je razveselil tudi trener Maribora Sebastijan Škorc. "Izjemno sem vesel prihoda Aljoše Bogožalca, saj njegove igralske odlike in sposobnosti odlično poznam ter jih zelo cenim. Prepričan sem, da se bo Aljoša v našem klubu hitro ujel s preostankom ekipe. Na korektorskem mestu smo se okrepili zato, da bomo imeli na tem zelo pomembnem položaju dva zelo kvalitetna igralca, saj bo sezona dolga in zelo naporna. Verjamem, da lahko s prihodom Aljoše dvignemo igro na še višjo raven in uresničimo svoje cilje ter tako prikažemo mariborskemu občinstvu dobre predstave."

"Prepričan sem, da se bo Aljoša v našem klubu hitro ujel s preostankom ekipe." Foto: Facebook OK Maribor

Preizkusil se je tudi v rokometu

Aljoša je svojo odbojkarsko pot začel že zelo zgodaj, v prvem razredu osnovne šole. Pri odbojki je vztrajal do osmega razreda, nato pa se odločil za rokomet in ga dve leti intenzivno treniral. V tretjem letniku srednje šole se je vrnil na odbojkarska igrišča in zaigral za domačo Kropo.

Že kmalu zatem je postal član kadetske reprezentance Slovenije, kasneje pa oblekel tudi dres mladinske in članske izbrane vrste. V preteklosti je že igral za domačo Kropo in Calcit Kamnik, zadnjih nekaj sezon je bil član murskosoboške Panvite Pomgrad.

