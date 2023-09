Nejc Zemljak v Rotterdamu do polfinala

Slovenski odbojkarici na mivki Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin sta v Rotterdamu na turnirju serije Queen & King of the Court tekmovanje končali v četrtfinalu, Nejc Zemljak, ki je nastopil v paru s Čehom Matyašem Džavoronokom, pa se je prebil do polfinala.

Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin, ki bosta te dni nastopili tudi na sredozemskih igrah na plaži v Heraklionu, sta se na turnirjih Queen & King of the Court že izkazali z dobrimi nastopi in bronastim odličjem lani v Utrechtu, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.

Tudi tokrat sta nastope v Rotterdamu začeli dobro in v skupinskem delu tekmovanja v prvem krogu zabeležili zmago, v drugem in tretjem krogu pa sta zasedli tretje oziroma drugo mesto ter si zagotovili četrtfinale.

Tjaša Kotnik Foto: Set Vexy

V njem v težki skupini nista bili kos tekmicam in sta morali v repasaž. V boju za drugi krog četrtfinala sta bili od Kotnik in Lovšin boljši Francozinji Alexia Richard in Lezana Placette ter Nemki Karla Borger in Sandra Ittlinger.

Med moškimi dvojicami je nastopil Nejc Zemljak, ki se je v Rotterdamu predstavil skupaj z Džavoronokom, in tekmovanje začel v kvalifikacijah ter se že po dveh krogih prebil v glavni del turnirja.

Nejc Zemljak Foto: Pim Waslander

Zemljak in Džavoronok sta se prepričljivo uvrstila v četrtfinale, nato pa izgubila v prvem krogu in se podala v repasaž, v katerem sta bila uspešna. Izkupiček je bil dovolj za drugi krog četrtfinala, kjer sta bila prav tako uspešna, nato pa so slovensko-češki navezi v polfinalu pošle moči.

