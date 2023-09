V Turčiji prvo klubsko prvenstvo v odbojki na mivki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Turški Balikesir bo od 5. do 8. oktobra prizorišče prvega evropskega klubskega prvenstva v odbojki na mivki, na katerem bo nastopil tudi slovenski predstavnik Ludus, zmagovalec slovenskega prvenstva, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.

Evropska odbojkarska konfederacija (CEV) bo prvič izvedla klubsko tekmovanje v odbojki na mivki. Format tekmovanja bo precej podoben tistemu, ki so ga odbojkarji in odbojkarice na mivki vajeni iz pokala narodov oziroma kvalifikacij za olimpijske igre.

Ekipe bodo z nastopi začele v skupinskem delu, ki mu bodo sledili še izločilni boji. Posamezno ekipo lahko sestavlja šest igralcev, ki tvorijo dva para. Vsak par bo v posameznem krogu odigral po en obračun, če bo rezultat izenačen, bo o zmagovalcih odločal zlati niz.

Letos bo v okviru prvenstva le finale, v prihodnjih letih pa se bodo najboljši evropski klubi skozi sezono merili na več turnirjih.

Balikesir je v preteklosti med drugim že gostil kvalifikacije za OI in svetovno serijo Beach Pro Tour. Tokrat bodo v Turčiji imeli pravico nastopa klubi iz držav, ki so letos izpeljali državno prvenstvo. Slovenijo bo zastopal Ludus v moški in ženski konkurenci.

"Z uvedbo novega tekmovanja, tokrat na klubski ravni, smo pri evropski zvezi želeli podaljšati sezono odbojke na mivki, katere glavnina se zaenkrat odvija med junijem in septembrom. Želimo si, da bi se aktivnosti odbojke na mivki v prihodnje odvijale tudi med oktobrom in februarjem. Klubsko prvenstvo za zdaj ni namenjeno vrhunskim ekipam, ki nastopajo v svetovni seriji, ampak predvsem tistim, ki na tako visoki ravni še ne morejo igrati," je dejal predsednik komisije za odbojko na mivki pri CEV, Tomislav Šmuc. Ta je sicer tudi vodja Ludusa.