Ne beži od odgovornosti, a še ne ve, ali je on tisti pravi človek

Slobodan Kovač in slovenski odbojkarji so kljub ne najlepšemu slovesu še vedno v zelo dobrem odnosu. Foto: Aleš Oblak

Kovač je slovensko klop zapustil po lanskem svetovnem prvenstvu v Italiji in Bolgariji, na katerem je slovenska izbrana vrsta po porazu z Avstralijo zasedla 12. mesto. Po tekmi je srbski strokovnjak na klopi Slovenije svojim izbrancem kar javno namenil nekaj kritik in že takrat se je zdelo, da se njegovo poslanstvo na slovenski klopi končuje. Čez nekaj mesecev se je to tudi zgodilo. Odbojkarska zveza Slovenije (OZS) je z njim sporazumno prekinila pogodbo in ga nadomestila z Albertom Giulianijem.

Fotogalerija s tekme med Slovenijo in Srbijo (foto: Grega Valančič / Sportida):

Ostajajo prijatelji

Kovača čaka težka naloga. Tudi proti Sloveniji se je videlo, da Srbi še vedno niso pravi. Foto: FIVB

"Pogodbo sem imel do konca svetovnega prvenstva, nato smo šli vsak svojo pot. A odnosi z vsemi so ostali zelo dobri. Že v hotelu smo se toplo pozdravili, tudi zdaj pred tekmo. Objeli smo se in ostajamo prijatelji tako z igralci kot tudi z Odbojkarsko zvezo Slovenije," je Kovač potrdil, da ni nikakršne slabe volje in zamer.

Po tekmi je pohvalil nekdanje izbrance. "Vsi vemo, kako močna je Slovenija v Stožicah. Ko sem bil jaz tu, smo izgubili le eno tekmo proti Ameriki. Slovenija igra dobro in je zelo močen nasprotnik. Mogoče jim je vse skupaj olajšalo delo, saj poznajo moj način, a kakorkoli obračamo, Slovenija ima vrhunske igralce, zato sem pričakoval tako težko tekmo."

"Smo kot ranjen lev"

Kovač je na srbsko klop prišel, potem ko se Srbom podobno kot Sloveniji ni uspelo uvrstiti na olimpijske igre. Na kvalifikacijskem turnirju v Firencah so jih na odločilni tekmi pohrustali Italijani, kar je bil tudi glavni razlog, da je moral Nikola Grbić zapustiti položaj selektorja.

"Igralci so še vedno malce pretreseni zaradi hladne prhe v Firencah. Dejstvo je, da ima Srbija izjemno kakovost, a treba bo vse skupaj popraviti tudi v glavah. V odbojki je mentalna priprava ključna. Trenutno smo kot ranjen lev, proti kateremu vsi igrajo na vso moč. Moramo se vrniti na pravo pot. Ne vem, ali sem tisti pravi človek, da mu to uspe. Bomo videli, dal bom vse od sebe, nato pa bo čas pokazal," ostaja zelo previden, a ne beži od odgovornosti.

Srbski strokovnjak se je od slovenske klopi poslovil po lanskem svetovnem prvenstvu. Foto: FIVB

Če imaš ekipo zvezdnikov ...

"Če imaš v ekipi Atanasijevića, Kovačeviča, Lisinca, Petrića in Ivovića, moraš priznati, da imaš super ekipo. A kot sem rekel, smo v težkem položaju. Če prebrodimo krizo in pozabimo, kaj je bilo, pridobimo spet samozaupanje in samozavest, nam bo mnogo lažje," je še povedal Kovač, ki na prihajajočem EuroVolleyju tudi Sloveniji želi vse najboljše. "Če je le mogoče, upam, da se spet srečamo v finalu."

Srbija bo v skupini B igrala v Bruslju in Antwerpnu, njeni najnevarnejši tekmici pa bosta domačinka Belgija in Nemčija.

