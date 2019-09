Stožice bodo pokale po šivih, organizatorji opozarjajo

Dvorana Stožice bo med popoldansko tekmo (17.30) med Slovenijo in branilko naslova Rusijo pokala po šivih. Slovenski odbojkarji pred toliko gledalci - predvidoma okoli 11.250 - na domačem terenu še niso igrali.

Parkiranje in prometni režim

Na prizorišče se lahko odpravite tudi z brezplačnim javnim prevozom (z vstopnico za tekmo), urejena bo posebna krožna linija. Foto: Grega Valančič / Sportida

Prometna ureditev ob športnih in kulturno-zabavnih prireditvah, za katere se predvideva več kot sedem tisoč obiskovalcev, je prilagojena. Na območju Centra Stožice je 12 urejenih parkirišč, katerih skupna kapaciteta je 3.593 parkirnih mest.

Po zasedenosti parkirne hiše v Centru Stožice bodo postavili še ustrezne table o njeni zasedenosti. Obiskovalce pozivajo, da parkirajo svoja vozila na za to namenjenih površinah ali pa se do prizorišča pripeljejo z javnim potniškim prometom. Mestni redarji bodo vse, ki bodo narobe parkirali, kaznovali.

Brezplačna parkirna mesta dve uri pred prireditvijo in uro po njej:

- parkirna hiša v Centru Stožice: 644 parkirnih mest,

- Kranjčeva: 118 parkirnih mest,

- Žale I, II, III, IV: 360 parkirnih mest,

- Nove Žale: 300 parkirnih mest.

Plačljiva parkirna mesta:

- Ekonomska fakulteta: 350 parkirnih mest,

- FDV: 436 parkirnih mest,

- Modri kvadrat: 396 parkirnih mest,

- WTC: 750 parkirnih mest,

- Dunajski kristali: 239 parkirnih mest.

Poleg navedenih parkirnih površin je mogoče dodatno parkiranje na dveh neurejenih parkirnih površinah, in sicer pri Športnem parku Savsko naselje (približno 80 parkirnih mest) in ob Vrtnariji Ravnikar (približno 100 parkirnih mest). MOL je v času prireditev v območju križišča Vojkova-Kranjčeva predvidela postavitev usmerjevalnih tabel za parkirišča ob Krajnčevi ulici in Tomačevski cesti.