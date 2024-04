Mlade Slovenke so se uvrstile na EP

Slovenska reprezentanca do 18 let si je priigrala nastop na evropskem prvenstvu, ki ga bosta od 1. do 13. julija skupaj gostili Grčija in Romunija. Naše mlade odbojkarice so na turnirju v Tbilisiju sicer nanizale tri zmage, nazadnje proti Francozinjam, od katerih so bile boljše s 3:1, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.

Mlade slovenske odbojkarice smo v boju za nastop na evropskem prvenstvu do 18 let spremljali že januarja v Mariboru, ki je bil prizorišče srednjeevropskega prvenstva. Varovanke selektorja Sama Miklavca so v štajerski prestolnici igrale na visoki ravni in se brez težav prebile v finale, v njem pa so morale po hudem boju priznati premoč Hrvaški, ki si je takrat kot edina reprezentanca zagotovila nastop na EuroVolleyju, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.

Slovenke so svojo priložnost iskale na turnirju 2. kroga kvalifikacij v Tbilisiju, ki so ga začele s pomembno zmago s 3:1 (16, 24, -21, 19) nad Ukrajino. V drugem krogu turnirja, ki se je odvijal v dvorani New Sports Palace, so bile prepričljivo, s 3:0 (16, 18, 8), boljše še od gostiteljic Gruzink ter si s tem praktično že priigrale vozovnico za evropsko prvenstvo, ki bo julija v Grčiji in Romuniji.

Na tretji tekmi proti Franciji so naše mlade odbojkarice še enkrat dokazale svojo kakovost in vknjižile novo zmago. Po vodstvu z 2:0 v nizih so nasprotnice sicer uspele dobiti tretji niz, a so se Slovenke hitro zbrale in se veselile zmage s 3:1 (19, 23, -23, 19) ter le še potrdile uvrstitev na EuroVolley.

Foto: Urban Urbanc/Sportida CEV/OZS

Miklavc: Zasluženo na prvenstvo

Po zaključku turnirja v Tbilisiju se je selektor Miklavc zelo razveselil novega uspeha: "Mislim, da smo lahko zelo srečni, da smo se na evropsko prvenstvo uvrstili tudi z generacijo deklet do 18 let. Vedeli smo, da bomo igrali v izredno težki skupini z Ukrajino in Francijo ter tudi Gruzijo, ki je bila mogoče res lažji nasprotnik, ampak smo dekleta pripravili na to, da igramo vsako tekmo posebej. Tako smo odigrali celoten turnir in lahko pohvalim vse igralke, tudi tiste, ki so v igro prihajale s klopi, ko nam ni bilo lahko, da smo odigrali tako, kot je treba. Premagali smo tudi Francijo in se zasluženo uvrstili še na to evropsko prvenstvo."

"Za nami so tri naporne tekme, tako psihično kot tudi fizično, ampak na koncu smo zmagali in vesela sem, da smo se uvrstili na evropsko prvenstvo. Bravo puncam in hvala navijačem za glasno podporo," pa je dodala kapetanka Emi Jurič.

Nastop na letošnjih evropskih prvenstvih so si pred tem zagotovile že vse tri mlade slovenske reprezentance, izbrani vrsti fantov do 20 in do 18 let ter tudi reprezentanca deklet do 20 let, naše odbojkarice do 18 let pa so le še dopolnile uspeh Slovenije na mednarodnem parketu.